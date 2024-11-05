Тест по ПДД для опытных водителей — разрешен ли поворот направо

Можно повернуть? Рисунок: "Украина за рулем".

Задача по темам начала движения и изменения его направления и проезда перекрестков. Может ли грузовик повернуть на левую полосу, на которую также въезжает машина скорой помощи с выключенными специальными сигналами?

Задание предложила "Украина за рулем".

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Варианты ответа

Может повернуть. Может повернуть, но сначала нужно пропустить машину скорой помощи. Не может повернуть.

Разбор задачи

Водитель грузовика намерен повернуть направо. В то же время машина экстренной медицинской помощи двигается прямо, а на правой полосе дороги, куда поворачивает грузовик, образовалась пробка.

Читаем пункт 10.5 ПДД:

"Поворот необходимо выполнять так, чтобы при выезде с перекрестка проезжих частей транспортное средство не оказалось на полосе встречного движения, а в случае поворота направо следует двигаться ближе к правому краю проезжей части, кроме случая выезда с перекрестка, где организовано круговое движение, где направление движения определены дорожными знаками или дорожной разметкой, или где движение возможно только в одном направлении".

Выходит, что водитель грузовика не может повернуть в левую полосу, и ему придется ждать пока не освободится правая полоса? Нет.

Для этого случая читаем пункт 10.6 ПДД:

"Если транспортное средство по своим габаритам или другим причинам не может выполнить поворот или разворот из соответствующего крайнего положения, разрешается отступить от требований пункта 10.4 настоящих Правил, если это не противоречит требованиям запрещенных или указательных дорожных знаков, дорожной разметке и не создаст опасности или препятствий другим участникам движения".

Очевидно, что заехать на правую полосу водитель грузовика объективно не может, потому, как исключение, он имеет право поворачивать сразу в левую.

Далее выясним вопрос с машиной скорой. То, что на машине не включены специальные сигналы, не имеет в этой ситуации никакого значения.

Дело в том, что грузовик проезжает на основании включенной зеленой стрелочки в дополнительной секции светофора при основном красном сигнале.

Читаем пункт 16.9 ПДД :

"При движении в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции одновременно с желтым или красным сигналом светофора, водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, двигающимся по другим направлениям".

Таким образом, водитель грузовика может повернуть направо сразу в левую полосу, но сначала обязан пропустить машину экстренной медицинской помощи.

Правильный ответ №2

Раньше мы предлагали интересные задачи по ПДД:

Каков правильный порядок разъезда на перекрестке?

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