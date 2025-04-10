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Быстрый тест ПДД — по какой траектории разрешен проезд

10 апреля 2025 06:45
Валентин Бандура - Редактор
Экспресс-тест ПДД — куда разрешен проезд
Как можно? Рисунок: Exist.ua
Валентин Бандура - Редактор

Задача на знание дорожных знаков. В каком направлении разрешается проезд водителю авто в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал Exist.ua

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Варианты ответа

  1. Направление А.
  2. Направление Б.
  3. В обоих направлениях.

Разбор задачи

Тест з ПДР: за яким напрямком дозволений проїзд?

Прямо перед собой водитель видит дорожный знак 4.9 "Объезд препятствия с правой или левой стороны". Он применяется, чтобы отметить, что объезд островков безопасности и различных препятствий, которые находятся на проезжей части, разрешается с правой или левой стороны.

При выборе траектории движения в случае объезда препятствия водителю целесообразно взять правее. Это необходимо, чтобы воздержаться от выезда на встречную полосу или двигаться от нее на как можно большем расстоянии. Но водитель, в соответствии с требованиями знака, может сам выбирать оптимальное направление объезда.

Правильный ответ №3

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