Экспресс-тест ПДД — куда разрешен проезд

Быстрый тест ПДД — по какой траектории разрешен проезд
Задача на знание дорожных знаков. В каком направлении разрешается проезд водителю авто в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал Exist.ua
Варианты ответа
- Направление А.
- Направление Б.
- В обоих направлениях.
Разбор задачи
Прямо перед собой водитель видит дорожный знак 4.9 "Объезд препятствия с правой или левой стороны". Он применяется, чтобы отметить, что объезд островков безопасности и различных препятствий, которые находятся на проезжей части, разрешается с правой или левой стороны.
При выборе траектории движения в случае объезда препятствия водителю целесообразно взять правее. Это необходимо, чтобы воздержаться от выезда на встречную полосу или двигаться от нее на как можно большем расстоянии. Но водитель, в соответствии с требованиями знака, может сам выбирать оптимальное направление объезда.
Правильный ответ №3
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