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Тест ПДР на нерегульованому перехресті — хто кого пропускає

9 квітня 2025 06:45
Валентин Бандура - Редактор
Тест ПДР — хто кого пропускає на нерегульованому перехресті
Хто за ким? Малюнок: "За! Правилами"
Валентин Бандура - Редактор

Задача з теми про проїзд перехресть. В якому порядку транспортні засоби проїдуть перехрестя у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Білий та червоний автомобілі одночасно, жовтий, вантажівка.
  2. Червоний автомобіль, жовтий, білий, вантажівка.
  3. Білий автомобіль, вантажівка, червоний, жовтий.
  4. Вантажівка, жовтий, білий з червоним одночасно.
  5. Жовтий автомобіль, білий, вантажівка, червоний.
  6. Роз'їдуться за домовленістю.

Розбір задачі

Тест з ПДР: хто кого пропускає на нерегульованому перехресті?

На перехресті водії білого та червоного авто проїжджають прямо, водії жовтої машини та вантажівки повертають ліворуч.

Перехрестя не обладнане світлофорами, на ньому відсутні будь-які знаки пріоритетів, а покриття на всіх дорогах однакове.

Значить в зображеній ситуації маємо нерегульоване перехрестя рівнозначних доріг, на якому водії зобов'язані керуватися правилом перешкоди праворуч.

Читаємо пункт 16.12 ПДР:

"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов’язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух".

Але в зображеній ситуації у кожного водія є перешкода з правого боку, тому не зрозуміло, хто має право на першочерговий проїзд. У таких випадках найкращим виходом буде роз'їхатися за спільною домовленістю.

Наприклад, водій червоного автомобіля, подавши світловий сигнал фарами, повідомить, що готовий дати дорогу іншим учасникам руху. Таким чином перешкода з правого боку зникне у водія жовтого авто, й він проїде першим. За ним рушить водій білої машини, а далі вантажівка. Останнім свідомо залишить перехрестя водій червоного автомобіля.

Правильна відповідь №6

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