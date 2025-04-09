Тест ПДР — хто кого пропускає на нерегульованому перехресті

Тест ПДР на нерегульованому перехресті — хто кого пропускає
Задача з теми про проїзд перехресть. В якому порядку транспортні засоби проїдуть перехрестя у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Білий та червоний автомобілі одночасно, жовтий, вантажівка.
- Червоний автомобіль, жовтий, білий, вантажівка.
- Білий автомобіль, вантажівка, червоний, жовтий.
- Вантажівка, жовтий, білий з червоним одночасно.
- Жовтий автомобіль, білий, вантажівка, червоний.
- Роз'їдуться за домовленістю.
Розбір задачі
На перехресті водії білого та червоного авто проїжджають прямо, водії жовтої машини та вантажівки повертають ліворуч.
Перехрестя не обладнане світлофорами, на ньому відсутні будь-які знаки пріоритетів, а покриття на всіх дорогах однакове.
Значить в зображеній ситуації маємо нерегульоване перехрестя рівнозначних доріг, на якому водії зобов'язані керуватися правилом перешкоди праворуч.
Читаємо пункт 16.12 ПДР:
"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов’язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух".
Але в зображеній ситуації у кожного водія є перешкода з правого боку, тому не зрозуміло, хто має право на першочерговий проїзд. У таких випадках найкращим виходом буде роз'їхатися за спільною домовленістю.
Наприклад, водій червоного автомобіля, подавши світловий сигнал фарами, повідомить, що готовий дати дорогу іншим учасникам руху. Таким чином перешкода з правого боку зникне у водія жовтого авто, й він проїде першим. За ним рушить водій білої машини, а далі вантажівка. Останнім свідомо залишить перехрестя водій червоного автомобіля.
Правильна відповідь №6
Раніше ми пропонували не менш цікаві задачі з правил дорожнього руху:
- Тест ПДР на переїзді: чи дозволений рух авто у два ряди?
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