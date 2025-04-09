Тест ПДР — хто кого пропускає на нерегульованому перехресті

Хто за ким? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про проїзд перехресть. В якому порядку транспортні засоби проїдуть перехрестя у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Білий та червоний автомобілі одночасно, жовтий, вантажівка. Червоний автомобіль, жовтий, білий, вантажівка. Білий автомобіль, вантажівка, червоний, жовтий. Вантажівка, жовтий, білий з червоним одночасно. Жовтий автомобіль, білий, вантажівка, червоний. Роз'їдуться за домовленістю.

Розбір задачі

На перехресті водії білого та червоного авто проїжджають прямо, водії жовтої машини та вантажівки повертають ліворуч.

Перехрестя не обладнане світлофорами, на ньому відсутні будь-які знаки пріоритетів, а покриття на всіх дорогах однакове.

Значить в зображеній ситуації маємо нерегульоване перехрестя рівнозначних доріг, на якому водії зобов'язані керуватися правилом перешкоди праворуч.

Читаємо пункт 16.12 ПДР:

"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов’язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух".

Але в зображеній ситуації у кожного водія є перешкода з правого боку, тому не зрозуміло, хто має право на першочерговий проїзд. У таких випадках найкращим виходом буде роз'їхатися за спільною домовленістю .

Наприклад, водій червоного автомобіля, подавши світловий сигнал фарами, повідомить, що готовий дати дорогу іншим учасникам руху. Таким чином перешкода з правого боку зникне у водія жовтого авто, й він проїде першим. За ним рушить водій білої машини, а далі вантажівка. Останнім свідомо залишить перехрестя водій червоного автомобіля.

Правильна відповідь №6

Раніше ми пропонували не менш цікаві задачі з правил дорожнього руху: