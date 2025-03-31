Тестування з ПДР на перехресті — хто винний в аварії

Тестування з ПДР — хто винний в аварії на перехресті
Задача з теми про проїзд перехресть. Хто з водіїв порушив правила, що призвело до ДТП в зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал Exist.ua
Варіанти відповіді
- Водій сірого автомобіля.
- Водій червоного автомобіля.
Розбір задачі
На регульованому перехресті (обладнане світлофорами) водій сірого автомобіля повертає праворуч, а водій червоного — виконує розворот. При цьому сіра машина рухається за дозволом зеленої стрілки, яка увімкнена у додатковій секції світлофора одночасно з основним червоним.
Читаємо пункт 16.9 ПДР:
"Під час руху в напрямку стрілки, ввімкнутої в додатковій секції одночасно з жовтим або червоним сигналом світлофора, водій має дати дорогу транспортним засобам, що рухаються з інших напрямків".
Правильна відповідь №1
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