Тестування з ПДР на перехресті — хто винний в аварії

Хто порушник? Малюнок: Exist.ua

Задача з теми про проїзд перехресть. Хто з водіїв порушив правила, що призвело до ДТП в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал Exist.ua

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Варіанти відповіді

Водій сірого автомобіля. Водій червоного автомобіля.

Розбір задачі

На регульованому перехресті (обладнане світлофорами) водій сірого автомобіля повертає праворуч, а водій червоного — виконує розворот. При цьому сіра машина рухається за дозволом зеленої стрілки, яка увімкнена у додатковій секції світлофора одночасно з основним червоним.

Читаємо пункт 16.9 ПДР:

"Під час руху в напрямку стрілки, ввімкнутої в додатковій секції одночасно з жовтим або червоним сигналом світлофора, водій має дати дорогу транспортним засобам, що рухаються з інших напрямків".

Правильна відповідь №1

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