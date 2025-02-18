Тест з ПДР — який порядок роз’їзду на перехресті

Хто перший? Малюнок: "За! Правилами".

Задача з тем про проїзд перехресть та про рух транспортних засобів зі спеціальними сигналами. Хто проїде перехрестя першим, а хто — останнім в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Пожежна машина перша, синій автомобіль останній. Пожежна машина перша, велосипедист останній. Жовтий автомобіль перший, синій останній. Пожежна машина перша, жовтий автомобіль останній. Синій автомобіль перший, пожежна машина остання. Жовтий автомобіль перший, пожежна машина остання.

Розбір задачі

Перехрестя в зображеній ситуації не обладнане світлофорами, також на ньому відсутні будь-які знаки. Але дороги на ньому не є рівнозначними, адже пожежна машина виїжджає з ґрунтової.

Читаємо пункт 1.10 ПДР:

"Головна дорога — дорога з покриттям відносно ґрунтової або та, що позначається знаками 1.22, 1.23.1-1.23.4 і 2.3. Наявність на другорядній дорозі покриття безпосередньо перед перехрестям не прирівнює її за значенням до перехрещуваної".

Якби на місці пожежної машини був звичайний автомобіль, або пожежна рухалася б без проблискових маячків та звукового сигналу, то саме ці транспортні засоби проїхали б останніми.

Але пожежна машина рухається з увімкненим проблисковим маячком та спеціальним звуковим сигналом, тому саме її водій проїде перехрестя першим.

Читаємо пункт 3.2 ПДР:

"У разі наближення транспортного засобу з увімкненим синім проблисковим маячком та (або) спеціальним звуковим сигналом водії інших транспортних засобів, які можуть створювати йому перешкоду для руху, зобов'язані дати йому дорогу та забезпечити безперешкодний проїзд зазначеного транспортного засобу (та супроводжуваних ним транспортних засобів)".

Всі інші транспортні засоби знаходяться на рівнозначних дорогах, тому водії мають роз'їхатися, керуючись правилом перешкоди з правого боку.

Читаємо пункт 16.12:

"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч".

Отже, спочатку проїде водій жовтого автомобіля, потім велосипедист, а останнім — водій синьої машини.

Правильна відповідь №1

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