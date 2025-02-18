Тест по ПДД — каков порядок разъезда на перекрестке

Кто первый? Рисунок: "За! Правилами".

Задача по темам о проезде перекрестков и о движении транспортных средств со специальными сигналами. Кто проедет перекресток первым, а кто — последним в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилам".

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Варианты ответа

Пожарная машина первая, синий автомобиль последний. Пожарная машина первая, велосипедист последний. Желтый автомобиль первый, синий последний. Пожарная машина первая, желтый автомобиль последний. Синий автомобиль первый, пожарная машина последняя. Желтый автомобиль первый, пожарная машина последняя.

Разбор задачи

Перекресток в изображенной ситуации не оборудован светофорами, также на нем отсутствуют какие-либо знаки. Но дороги на нем не являются равнозначными, так как пожарная машина выезжает с грунтовой.

Читаем пункт 1.10 ПДД:

"Главная дорога — дорога с покрытием относительно грунтовой или та, которая обозначается знаками 1.22, 1.23.1-1.23.4 и 2.3. Наличие на второстепенной дороге покрытия непосредственно перед перекрестком не приравнивает ее по значению к перекрещиваемой".

Если бы на месте пожарной машины был обычный автомобиль или пожарная двигалась бы без проблесковых маячков и звукового сигнала, то именно эти транспортные средства проехали бы последними.

Но пожарная машина движется с включенным проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом, поэтому именно ее водитель проедет перекресток первым.

Читаем пункт 3.2 ПДД:

"В случае приближения транспортного средства с включенным синим проблесковым маячком и (или) специальным звуковым сигналом водители других транспортных средств, которые могут создавать ему препятствие для движения, обязаны уступить ему дорогу и обеспечить беспрепятственный проезд указанного транспортного средства (и сопровождаемых им транспортных средств)".

Все остальные транспортные средства находятся на равнозначных дорогах, поэтому водители должны разъехаться, руководствуясь правилом помехи с правой стороны.

Читаем пункт 16.12:

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа".

Итак, сначала проедет водитель желтого автомобиля, затем велосипедист, а последним — водитель синей машины.

Правильный ответ №1

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