Тест по ПДД — каков порядок разъезда на перекрестке

Тест ПДД на перекрестке — какой порядок разъезда
Задача по темам о проезде перекрестков и о движении транспортных средств со специальными сигналами. Кто проедет перекресток первым, а кто — последним в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилам".
Варианты ответа
- Пожарная машина первая, синий автомобиль последний.
- Пожарная машина первая, велосипедист последний.
- Желтый автомобиль первый, синий последний.
- Пожарная машина первая, желтый автомобиль последний.
- Синий автомобиль первый, пожарная машина последняя.
- Желтый автомобиль первый, пожарная машина последняя.
Разбор задачи
Перекресток в изображенной ситуации не оборудован светофорами, также на нем отсутствуют какие-либо знаки. Но дороги на нем не являются равнозначными, так как пожарная машина выезжает с грунтовой.
Читаем пункт 1.10 ПДД:
"Главная дорога — дорога с покрытием относительно грунтовой или та, которая обозначается знаками 1.22, 1.23.1-1.23.4 и 2.3. Наличие на второстепенной дороге покрытия непосредственно перед перекрестком не приравнивает ее по значению к перекрещиваемой".
Если бы на месте пожарной машины был обычный автомобиль или пожарная двигалась бы без проблесковых маячков и звукового сигнала, то именно эти транспортные средства проехали бы последними.
Но пожарная машина движется с включенным проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом, поэтому именно ее водитель проедет перекресток первым.
Читаем пункт 3.2 ПДД:
"В случае приближения транспортного средства с включенным синим проблесковым маячком и (или) специальным звуковым сигналом водители других транспортных средств, которые могут создавать ему препятствие для движения, обязаны уступить ему дорогу и обеспечить беспрепятственный проезд указанного транспортного средства (и сопровождаемых им транспортных средств)".
Все остальные транспортные средства находятся на равнозначных дорогах, поэтому водители должны разъехаться, руководствуясь правилом помехи с правой стороны.
Читаем пункт 16.12:
"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа".
Итак, сначала проедет водитель желтого автомобиля, затем велосипедист, а последним — водитель синей машины.
Правильный ответ №1
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