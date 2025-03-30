Хитрий тест ПДР — куди може рухатися вантажівка

Куди можна? Малюнок: "Україна за кермом"

Задача на знання дорожніх знаків. В якому напрямку може продовжити рух водій вантажівки в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонувала "Україна за кермом".

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Варіанти відповіді

Б. А або В. У будь-якому з зображених напрямків. У жодному з зображених напрямків.

Розбір задачі

На ділянці дороги водієві вантажівки пропонуються три варіанти для подальшого руху. Перед собою водій бачить дорожні знаки: 3.3 "Рух вантажних автомобілів заборонено", 7.3.3 "Напрямок дії" та 4.11 "Рух легкових автомобілів".

Перші два знаки разом говорять про те, що рух праворуч та ліворуч для вантажних автомобілів з дозволеною максимальною масою понад 3,5 т заборонено. А знак 4.11 дозволяє рух лише легкових автомобілів, автобусів, мотоциклів, маршрутних транспортних засобів та вантажних автомобілів, дозволена максимальна маса яких не перевищує 3,5 т.

Як відомо, дозволена максимальна маса вантажівки типу "Газель" не перевищує 3,5 т, а це означає, що водій в зображеній ситуації може їхати у будь-якому з напрямків.

Правильна відповідь №3

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