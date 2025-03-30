Хитрый тест ПДД — куда может двигаться грузовик

Коварный тест ПДД — куда может двигаться грузовик
Задача на знание дорожных знаков. В каком направлении может продолжить движение водитель грузовика в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложила "Украина за рулем".
Варианты ответа
- Б.
- А или В.
- В любом из изображенных направлений.
- Ни в одном из изображенных направлений.
Разбор задачи
На участке дороги водителю грузовика предлагаются три варианта для дальнейшего движения. Перед собой водитель видит дорожные знаки: 3.3 "Движение грузовых автомобилей запрещено", 7.3.3 "Направление действия" и 4.11 "Движение легковых автомобилей".
Первые два знака вместе говорят о том, что движение направо и налево для грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3,5 т запрещено. А знак 4.11 разрешает движение только для легковых автомобилей, автобусов, мотоциклов, маршрутных транспортных средств и грузовых автомобилей, разрешенная максимальная масса которых не превышает 3,5 т.
Как известно, разрешенная максимальная масса грузовика типа "Газель" не превышает 3,5 т, а это значит, что водитель в изображенной ситуации может ехать в любом из направлений.
Правильный ответ №3
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