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Тестирование по ПДД — кто виноват в аварии на перекрестке

31 марта 2025 20:40
Валентин Бандура - Редактор
Тестирование по ПДД на перекрестке — кто виноват в аварии
Кто нарушитель? Рисунок: Exist.ua
Валентин Бандура - Редактор

Задача по теме о проезде перекрестков. Кто из водителей нарушил правила, что привело к ДТП в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал Exist.ua

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Варианты ответа

  1. Водитель серого автомобиля.
  2. Водитель красного автомобиля.

Разбор задачи

Тест з ПДР: хто порушив правила?

На регулируемом перекрестке (оборудованном светофорами) водитель серого автомобиля поворачивает направо, а водитель красного — выполняет разворот. При этом серая машина движется по разрешению зеленой стрелки, которая включена в дополнительной секции светофора одновременно с основным красным.

Читаем пункт 16.9 ПДД:

"Во время движения в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции одновременно с желтым или красным сигналом светофора, водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся с других направлений".

Правильный ответ №1

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