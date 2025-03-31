Тестирование по ПДД на перекрестке — кто виноват в аварии

Кто нарушитель? Рисунок: Exist.ua

Задача по теме о проезде перекрестков. Кто из водителей нарушил правила, что привело к ДТП в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал Exist.ua

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Варианты ответа

Водитель серого автомобиля. Водитель красного автомобиля.

Разбор задачи

На регулируемом перекрестке (оборудованном светофорами) водитель серого автомобиля поворачивает направо, а водитель красного — выполняет разворот. При этом серая машина движется по разрешению зеленой стрелки, которая включена в дополнительной секции светофора одновременно с основным красным.

Читаем пункт 16.9 ПДД:

"Во время движения в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции одновременно с желтым или красным сигналом светофора, водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся с других направлений".

Правильный ответ №1

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