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Тест з ПДР — куди заборонено їхати водію на перехресті

29 березня 2025 11:25
Валентин Бандура - Редактор
Тест з ПДР на перехресті — куди заборонено їхати водію
Куди не можна? Малюнок: "Україна за кермом"
Валентин Бандура - Редактор

Задача на знання дорожніх знаків. В яких напрямках заборонено їхати водієві червоного автомобіля у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонувала "Україна за кермом".

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Варіанти відповіді 

  1. Б, Д.
  2. Б, Д, Е.
  3. Б, В, Д.
  4. Б, Г, Д, Е.

Розбір задачі

Тест з ПДР: куди дозволений рух?

Водієві червоного автомобіля запропоновано шість траєкторій для продовження руху. Дорога, яку перетинає автомобіль, має дві проїжджі частини. Встановлені наказові знаки 4.4 "Рух прямо або праворуч" та 4.5 "Рух прямо або ліворуч", дія яких поширюється лише на те перехрещення проїзних частин, перед якими їх установлено.

Рух за траєкторіями Б або Д, суперечать вимогам наказових дорожніх знаків та спричиняють виїзд автомобіля на смугу зустрічного руху.

Розворот за траєкторією Е також неможливий, адже знак 4.4 дозволяє лише рух прямо або праворуч, що виключає поворот ліворуч та розворот.

Але нічого не забороняє водієві рухатися за траєкторіями А, В та Г.

Правильна відповідь №2

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