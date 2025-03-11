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Підступний тест ПДР — куди дозволений рух авто

11 березня 2025 20:40
Валентин Бандура - Редактор
Тест ПДР на знання дорожніх знаків — куди можна проїхати
Куди можна? Малюнок: "За! Правилами".
Валентин Бандура - Редактор

Задача на знання дорожніх знаків. Куди дозволяється проїхати водієві червоного автомобіля в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Прямо.
  2. Прямо та у зворотному напрямку.
  3. Праворуч та ліворуч.
  4. Праворуч, ліворуч та у зворотному напрямку.
  5. У зворотному напрямку.
  6. Усі напрямки дозволені.

Розбір задачі

Тест з ПДР: куди дозволений рух на перехресті?

На перехресті водієві червоного автомобіля пропонуються чотири варіанти подальшого руху: прямо, праворуч, ліворуч та розворот.

Інших транспортних засобів на дорозі не видно, але є аж чотири дорожні знаки: 2.1 "Дати дорогу", 3.1 "Рух заборонено", 7.5.7 "Вид транспортного засобу", 7.3.3 "Напрямок дії".

Знак 2.1 "Дати дорогу" в зображеній ситуації ні на що не впливає, адже ми не розв’язуємо питання черговості руху транспортних засобів на перехресті. Всі інші знаки треба просто зібрати до купи та прочитати разом.

Тест з ПДР: за якими напрямками забороняють рух дорожні знаки?

Отже, на перехресті забороняється рух велосипедів праворуч та ліворуч. Тобто ці знаки абсолютно не стосуються водія червоного автомобіля, а значить йому можна проїхати в будь-якому з запропонованих напрямках.

Правильна відповідь №6

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