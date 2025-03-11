Тест ПДР на знання дорожніх знаків — куди можна проїхати

Куди можна? Малюнок: "За! Правилами".

Задача на знання дорожніх знаків. Куди дозволяється проїхати водієві червоного автомобіля в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Прямо. Прямо та у зворотному напрямку. Праворуч та ліворуч. Праворуч, ліворуч та у зворотному напрямку. У зворотному напрямку. Усі напрямки дозволені.

Розбір задачі

На перехресті водієві червоного автомобіля пропонуються чотири варіанти подальшого руху: прямо, праворуч, ліворуч та розворот.

Інших транспортних засобів на дорозі не видно, але є аж чотири дорожні знаки: 2.1 "Дати дорогу", 3.1 "Рух заборонено", 7.5.7 "Вид транспортного засобу", 7.3.3 "Напрямок дії".

Знак 2.1 "Дати дорогу" в зображеній ситуації ні на що не впливає, адже ми не розв’язуємо питання черговості руху транспортних засобів на перехресті. Всі інші знаки треба просто зібрати до купи та прочитати разом.

Отже, на перехресті забороняється рух велосипедів праворуч та ліворуч. Тобто ці знаки абсолютно не стосуються водія червоного автомобіля, а значить йому можна проїхати в будь-якому з запропонованих напрямках.

Правильна відповідь №6

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