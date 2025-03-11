Тестування з ПДР — хто порушує правила на автомагістралі

Тест ПДР на автомагістралі — хто порушує правила
Задача на знання дорожніх знаків та з теми про рух автомагістралями та дорогами для автомобілів. Водій якого транспортного засобу порушує правила у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Водій трактора.
- Водій червоного автомобіля.
- Обидва водії порушують правила.
- Обидва водії не порушують правил.
Розбір задачі
Водій трактора їде прямо, а водій червоного автомобіля має намір виконати розворот.
На узбіччі встановлений знак 5.3 "Дорога для автомобілів". Він застосовується для позначення дороги, призначеної лише для руху автомобілів, автобусів та мотоциклів, і на якій діють особливі умови дорожнього руху.
Читаємо пункт 27.2 ПДР:
"На автомагістралях і дорогах для автомобілів забороняється: рух тракторів, самохідних машин і механізмів;… розворот і в'їзд у технологічні розриви розділювальної смуги…"
Отже, одразу двоє водіїв порушують правила дорожнього руху. Трактор взагалі не має права їздити цією дорогою, а червоний автомобіль намагається розвернутися у непризначеному для цього місці та заїхати у технологічний розрив розділювальної смуги.
Правильна відповідь №3
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