Тестування з ПДР — хто порушує правила на автомагістралі

Хто порушник? Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання дорожніх знаків та з теми про рух автомагістралями та дорогами для автомобілів. Водій якого транспортного засобу порушує правила у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Водій трактора. Водій червоного автомобіля. Обидва водії порушують правила. Обидва водії не порушують правил.

Розбір задачі

Водій трактора їде прямо, а водій червоного автомобіля має намір виконати розворот.

На узбіччі встановлений знак 5.3 "Дорога для автомобілів". Він застосовується для позначення дороги, призначеної лише для руху автомобілів, автобусів та мотоциклів, і на якій діють особливі умови дорожнього руху.

Читаємо пункт 27.2 ПДР:

"На автомагістралях і дорогах для автомобілів забороняється: рух тракторів, самохідних машин і механізмів;… розворот і в'їзд у технологічні розриви розділювальної смуги…"

Отже, одразу двоє водіїв порушують правила дорожнього руху. Трактор взагалі не має права їздити цією дорогою, а червоний автомобіль намагається розвернутися у непризначеному для цього місці та заїхати у технологічний розрив розділювальної смуги.

Правильна відповідь №3

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