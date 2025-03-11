Тестирование по ПДД — кто нарушает правила на автомагистрали

Кто нарушитель? Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание дорожных знаков и по теме о движении по автомагистралям и дорогам для автомобилей. Водитель какого транспортного средства нарушает правила в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Водитель трактора. Водитель красного автомобиля. Оба водителя нарушают правила. Оба водителя не нарушают правил.

Разбор задачи

Водитель трактора едет прямо, а водитель красного автомобиля намерен выполнить разворот.

На обочине установлен знак 5.3 "Дорога для автомобилей". Он применяется для обозначения дороги, предназначенной только для движения автомобилей, автобусов и мотоциклов, и на которой действуют особые условия дорожного движения.

Читаем пункт 27.2 ПДД:

"На автомагистралях и дорогах для автомобилей запрещается: движение тракторов, самоходных машин и механизмов;... разворот и въезд в технологические разрывы разделительной полосы..."

Итак, сразу два водителя нарушают правила дорожного движения. Трактор вообще не имеет права ездить по этой дороге, а красный автомобиль пытается развернуться в непредназначенном для этого месте и заехать в технологический разрыв разделительной полосы.

Правильный ответ №3

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