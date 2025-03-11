Тест ПДД на знание дорожных знаков — куда можно проехать

Куда можно? Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание дорожных знаков. Куда разрешается проехать водителю красного автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Читайте также:

Варианты ответа

Прямо. Прямо и в обратном направлении. Направо и налево. Направо, налево и в обратном направлении. В обратном направлении. Все направления разрешены.

Разбор задачи

На перекрестке водителю красного автомобиля предлагаются четыре варианта дальнейшего движения: прямо, направо, налево и разворот.

Других транспортных средств на дороге не видно, но есть целых четыре дорожных знака: 2.1 "Дать дорогу", 3.1 "Движение запрещено", 7.5.7 "Вид транспортного средства", 7.3.3 "Направление действия".

Знак 2.1 "Дать дорогу" в изображенной ситуации ни на что не влияет, ведь мы не решаем вопрос очередности движения транспортных средств на перекрестке. Все остальные знаки надо просто собрать воедино и прочитать вместе.

Итак, на перекрестке запрещается движение велосипедов направо и налево. То есть эти знаки абсолютно не касаются водителя красного автомобиля, а значит ему можно проехать в любом из предложенных направлений.

Правильный ответ №6

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения: