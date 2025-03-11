Тест ПДД на знание дорожных знаков — куда можно проехать

Коварный тест ПДД — куда разрешено движение авто
Задача на знание дорожных знаков. Куда разрешается проехать водителю красного автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Прямо.
- Прямо и в обратном направлении.
- Направо и налево.
- Направо, налево и в обратном направлении.
- В обратном направлении.
- Все направления разрешены.
Разбор задачи
На перекрестке водителю красного автомобиля предлагаются четыре варианта дальнейшего движения: прямо, направо, налево и разворот.
Других транспортных средств на дороге не видно, но есть целых четыре дорожных знака: 2.1 "Дать дорогу", 3.1 "Движение запрещено", 7.5.7 "Вид транспортного средства", 7.3.3 "Направление действия".
Знак 2.1 "Дать дорогу" в изображенной ситуации ни на что не влияет, ведь мы не решаем вопрос очередности движения транспортных средств на перекрестке. Все остальные знаки надо просто собрать воедино и прочитать вместе.
Итак, на перекрестке запрещается движение велосипедов направо и налево. То есть эти знаки абсолютно не касаются водителя красного автомобиля, а значит ему можно проехать в любом из предложенных направлений.
Правильный ответ №6
Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:
- Тест ПДД на автомагистрали: кто нарушает правила?
- Тест ПДД про разворот: какая траектория разрешена?
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