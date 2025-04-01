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Тест ПДР на переїзді — чи дозволений рух авто у два ряди

1 квітня 2025 06:45
Валентин Бандура - Редактор
Тест ПДР — чи дозволений рух авто у два ряди на залізничному переїзді
Так можна? Малюнок: Exist.ua
Валентин Бандура - Редактор

Задача з теми про рух через залізничні переїзди. Чи дозволено водіям автомобілів проїхати у два ряди на залізничному переїзді в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал Exist.ua

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Варіанти відповіді

  1. Дозволено.
  2. Заборонено.
  3. Дозволено, якщо не заважатиме руху зустрічного транспорту.

Розбір задачі

Тест з ПДР: чи мозна проїхати авто у два ряди?

Водіям синього та фіолетового автомобілів можна проїхати залізничний переїзд, адже шлагбаум підіймається, а на світлофорі увімкнений дозвільний сигнал. Але, чи можна рушити у два ряди?

Читаємо пункт 20.4 ПДР:

"Якщо перед переїздом немає дорожньої розмітки або дорожніх знаків, що визначають кількість смуг руху, рух транспортних засобів через переїзд дозволяється лише в один ряд".

Правильна відповідь №2

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