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Новий дорожній знак рятує життя водіям — до чого він спонукає

11 грудня 2024 15:40
Валентин Бандура - Редактор
Бий, круши — на залізничних переїздах з’явиться новий дорожній знак
Знак G-25 "Зламати шлагбаум". Фото: wikipedia.org
Валентин Бандура - Редактор

Серія жахливих аварій на залізничних переїздах в Польщі, коли водії застрягали на коліях, спонукала запровадити рекомендований в ЄС дорожній знак. Адже шлагбауми сконструйовані таким чином, що їх можна швидко зламати, а потім порівняно легко відремонтувати.

Про це повідомив Auto Swiat.

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Наприкінці листопада опублікований шоковий запис ДТП у Нова Суха. Перед вантажівкою опустилися шлагбауми. Водій їх не зламав, самоскид застряг на коліях, сталося зіткнення з поїздом. В результаті постраждали семеро пасажирів потяга, матеріальні збитки оцінили у понад 12 000 000 злотих (2 963 400 доларів). За звинуваченням у створенні небезпеки транспортної катастрофи 57-річному водієві загрожує до 8 років позбавлення волі.

Рішення зі знаком

Річ у тім, що водії навіть не знають, що в критичній ситуації вони мають право зламати шлагбаум. Тому експерти з безпеки дорожнього руху, закликають обладнати залізничні переїзди зі шлагбаумами спеціальним знаком.

Новий дорожній знак рятує життя водіям — до чого він спонукає - фото 1
Знак G-25 "Зламати шлагбаум". Малюнок: auto-swiat.pl

Європейська економічна комісія підготувала документ, де зокрема зображено дизайн нового знаку G-25 "Зламати шлагбаум". Його слід розміщати з внутрішньої сторони других воріт у напрямку руху. Знак можна використовувати з додатковою табличкою з написом "Застряг — зламай шлагбаум".

Новий знак має зменшити кількість аварій на залізничних переїздах, але окрім цього буде посилене інформування водіїв щодо безпечної поведінки на переїздах.

Раніше ми писали, про що попереджає новий дорожній знак з двома фотоапаратами. Також повідомляли, що таке тепловий радар та чим він загрожує водіям.

Польща дорожні знаки авто автомобіль ПДР правила дорожнього руху залізниця

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