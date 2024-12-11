Бий, круши — на залізничних переїздах з’явиться новий дорожній знак

Знак G-25 "Зламати шлагбаум". Фото: wikipedia.org

Серія жахливих аварій на залізничних переїздах в Польщі, коли водії застрягали на коліях, спонукала запровадити рекомендований в ЄС дорожній знак. Адже шлагбауми сконструйовані таким чином, що їх можна швидко зламати, а потім порівняно легко відремонтувати.

Про це повідомив Auto Swiat.

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Трагедія в Нова Суха

Наприкінці листопада опублікований шоковий запис ДТП у Нова Суха. Перед вантажівкою опустилися шлагбауми. Водій їх не зламав, самоскид застряг на коліях, сталося зіткнення з поїздом. В результаті постраждали семеро пасажирів потяга, матеріальні збитки оцінили у понад 12 000 000 злотих (2 963 400 доларів). За звинуваченням у створенні небезпеки транспортної катастрофи 57-річному водієві загрожує до 8 років позбавлення волі.

Рішення зі знаком

Річ у тім, що водії навіть не знають, що в критичній ситуації вони мають право зламати шлагбаум. Тому експерти з безпеки дорожнього руху, закликають обладнати залізничні переїзди зі шлагбаумами спеціальним знаком.

Знак G-25 "Зламати шлагбаум". Малюнок: auto-swiat.pl

Європейська економічна комісія підготувала документ, де зокрема зображено дизайн нового знаку G-25 "Зламати шлагбаум". Його слід розміщати з внутрішньої сторони других воріт у напрямку руху. Знак можна використовувати з додатковою табличкою з написом "Застряг — зламай шлагбаум".

Новий знак має зменшити кількість аварій на залізничних переїздах, але окрім цього буде посилене інформування водіїв щодо безпечної поведінки на переїздах.

Раніше ми писали, про що попереджає новий дорожній знак з двома фотоапаратами. Також повідомляли, що таке тепловий радар та чим він загрожує водіям.