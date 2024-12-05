Що таке тепловий радар та чим він загрожує водіям

Попередження про радар. Фото: FranceNews24

У Франції встановили черговий інноваційну систему контролю транспортних засобів на дорогах. Йдеться про теплові радари, які здатні контролювати рух по смугах для спільного користування.

Про це написав 20minutos.

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Цей пристрій дозволяє збирати інформацію про тепловиділення всередині автомобіля, тобто визначає кількість пасажирів, що пересуваються в салоні машини.

Зокрема, французький радар встановлено на смузі для спільного використання, яка позначається знаком з білим ромбом на синьому тлі. На таку смугу не можна виїхати, якщо водій знаходиться в транспортному засобі один. У разі порушення, на автовласників чекають космічні штрафи.

Завдяки технології інфрачервоного випромінювання, пасажирів можна виявити за допомогою мікроболометра, а тепловий радар має систему, яка ідентифікує номерні знаки тих, хто не дотримується правил, щоб надіслати відповідну санкцію. На цей час Франція є піонером в Європі з цим пристроєм.

Білий ромб в Україні

Створити смуги для спільного користування та запровадити знак з білим ромбом на синьому тлі планують у Львові. Львівська міська рада вважає, що це сприятиме:

значному зменшенню заторів, адже спільні поїздки скоротять кількість авто;

покращенню екології, внаслідок зменшення шкідливих викидів у повітря;

безпеці дорожнього руху через зменшення ризику аварій.



Чи контролюватимуть у Львові виконання вимог нового знака за допомогою інноваційного радара, наразі невідомо.

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