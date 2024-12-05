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Водіям на замітку — що таке тепловий радар і чим він загрожує

5 грудня 2024 15:40
Валентин Бандура - Редактор
Що таке тепловий радар та чим він загрожує водіям
Попередження про радар. Фото: FranceNews24
Валентин Бандура - Редактор

У Франції встановили черговий інноваційну систему контролю транспортних засобів на дорогах. Йдеться про теплові радари, які здатні контролювати рух по смугах для спільного користування.

Про це написав 20minutos.

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Цей пристрій дозволяє збирати інформацію про тепловиділення всередині автомобіля, тобто визначає кількість пасажирів, що пересуваються в салоні машини.

Зокрема, французький радар встановлено на смузі для спільного використання, яка позначається знаком з білим ромбом на синьому тлі. На таку смугу не можна виїхати, якщо водій знаходиться в транспортному засобі один. У разі порушення, на автовласників чекають космічні штрафи.

Завдяки технології інфрачервоного випромінювання, пасажирів можна виявити за допомогою мікроболометра, а тепловий радар має систему, яка ідентифікує номерні знаки тих, хто не дотримується правил, щоб надіслати відповідну санкцію. На цей час Франція є піонером в Європі з цим пристроєм.

Білий ромб в Україні

Створити смуги для спільного користування та запровадити знак з білим ромбом на синьому тлі планують у Львові. Львівська міська рада вважає, що це сприятиме:

  • значному зменшенню заторів, адже спільні поїздки скоротять кількість авто;
  • покращенню екології, внаслідок зменшення шкідливих викидів у повітря;
  • безпеці дорожнього руху через зменшення ризику аварій.


Чи контролюватимуть у Львові виконання вимог нового знака за допомогою інноваційного радара, наразі невідомо.

Раніше ми писали про нові камери контролю швидкості на дорогах, які здатні також вимірювати рівень шуму транспортного засобу. Також розповідали, чому в Україні скасовують зелений сигнал світлофора.

Франція дороги дорожні знаки авто автомобіль контроль

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