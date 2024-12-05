Что такое тепловой радар и чем он угрожает водителям

Водителям на заметку — что такое тепловой радар и чем он угрожает
Во Франции установили очередную инновационную систему контроля транспортных средств на дорогах. Это тепловые радары, которые способны контролировать движение по полосам для совместного пользования.
Об этом написал 20minutos.
Что может новый радар
Это устройство позволяет собирать информацию о тепловыделении внутри автомобиля, то есть определяет количество пассажиров, передвигающихся в салоне машины.
В частности, французский радар установлен на полосе совместного использования, которая обозначается знаком с белым ромбом на синем фоне. На такую полосу нельзя выехать, если водитель находится в автомобиле один. В случае нарушения автовладельцев ожидают космические штрафы.
Благодаря технологии инфракрасного излучения пассажиров можно обнаружить с помощью микроболометра, а тепловой радар имеет систему, идентифицирующую номерные знаки тех, кто не соблюдает правила, чтобы отправить соответствующую санкцию. В настоящее время Франция является пионером в Европе с этим устройством.
Белый ромб в Украине
Создать полосы для совместного использования и ввести знак с белым ромбом на синем фоне планируют во Львове. Львовский городской совет считает, что это будет способствовать:
- значительному уменьшению пробок, ведь совместные поездки сократят количество авто;
- улучшению экологии, вследствие уменьшения вредных выбросов в атмосферу;
- безопасности дорожного движения из-за уменьшения риска аварий.
Будут ли во Львове контролировать выполнение требований нового знака при помощи инновационного радара, пока неизвестно.
Ранее мы писали о новых камерах контроля скорости на дорогах, способных также измерять уровень шума транспортного средства. Также рассказывали, почему в Украине упраздняют зеленый сигнал светофора.
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