Что такое тепловой радар и чем он угрожает водителям

Предупреждение о радаре. Фото: FranceNews24

Во Франции установили очередную инновационную систему контроля транспортных средств на дорогах. Это тепловые радары, которые способны контролировать движение по полосам для совместного пользования.

Об этом написал 20minutos.

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Это устройство позволяет собирать информацию о тепловыделении внутри автомобиля, то есть определяет количество пассажиров, передвигающихся в салоне машины.

В частности, французский радар установлен на полосе совместного использования, которая обозначается знаком с белым ромбом на синем фоне. На такую полосу нельзя выехать, если водитель находится в автомобиле один. В случае нарушения автовладельцев ожидают космические штрафы.

Благодаря технологии инфракрасного излучения пассажиров можно обнаружить с помощью микроболометра, а тепловой радар имеет систему, идентифицирующую номерные знаки тех, кто не соблюдает правила, чтобы отправить соответствующую санкцию. В настоящее время Франция является пионером в Европе с этим устройством.

Белый ромб в Украине

Создать полосы для совместного использования и ввести знак с белым ромбом на синем фоне планируют во Львове. Львовский городской совет считает, что это будет способствовать:

значительному уменьшению пробок, ведь совместные поездки сократят количество авто;

улучшению экологии, вследствие уменьшения вредных выбросов в атмосферу;

безопасности дорожного движения из-за уменьшения риска аварий.

Будут ли во Львове контролировать выполнение требований нового знака при помощи инновационного радара, пока неизвестно.

Ранее мы писали о новых камерах контроля скорости на дорогах, способных также измерять уровень шума транспортного средства. Также рассказывали, почему в Украине упраздняют зеленый сигнал светофора.