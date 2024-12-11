Бей, круши — на железнодорожных переездах появится новый дорожный знак

Знак G-25 "Сломать шлагбаум". Фото: wikipedia.org

Серия ужасных аварий на железнодорожных переездах в Польше, когда водители застряли на путях, побудила ввести рекомендованный в ЕС дорожный знак. Ведь шлагбаумы сконструированы таким образом, что их можно быстро сломать, а затем сравнительно легко отремонтировать.

Об этом сообщил Auto Swiat.

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В конце ноября опубликована шоковая запись ДТП в Нова Суха. Перед грузовиком опустились шлагбаумы. Водитель их не сломал, самосвал застрял на путях, произошло столкновение с поездом. В результате пострадали семь пассажиров поезда, материальный ущерб оценили более чем в 12 000 000 злотых (2 963 400 долларов). По обвинению в создании опасности транспортной катастрофы 57-летнему водителю грозит до 8 лет лишения свободы.

Решение со знаком

Дело в том, что водители даже не знают, что в критической ситуации они имеют право сломать шлагбаум. Поэтому эксперты по безопасности дорожного движения призывают оборудовать железнодорожные переезды со шлагбаумами специальным знаком.

Знак G-25 "Сломать шлагбаум" Рисунок: auto-swiat.pl

Европейская экономическая комиссия подготовила документ, в котором изображен дизайн нового знака G-25 "Сломать шлагбаум". Его следует размещать с внутренней стороны вторых ворот в направлении движения. Знак можно использовать с дополнительной табличкой с надписью "Застрял — сломай шлагбаум".

Новый знак должен уменьшить количество аварий на железнодорожных переездах, но, кроме того, будет усилено информирование водителей относительно безопасного поведения на переездах.

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