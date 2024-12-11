Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Новый дорожный знак спасает жизнь водителям — к чему он побуждает arrow

Новый дорожный знак спасает жизнь водителям — к чему он побуждает

11 декабря 2024 15:40
Валентин Бандура - Редактор
Бей, круши — на железнодорожных переездах появится новый дорожный знак
Знак G-25 "Сломать шлагбаум". Фото: wikipedia.org
Валентин Бандура - Редактор

Серия ужасных аварий на железнодорожных переездах в Польше, когда водители застряли на путях, побудила ввести рекомендованный в ЕС дорожный знак. Ведь шлагбаумы сконструированы таким образом, что их можно быстро сломать, а затем сравнительно легко отремонтировать.

Об этом сообщил Auto Swiat.

Читайте также:

Трагедия в Нова Суха

В конце ноября опубликована шоковая запись ДТП в Нова Суха. Перед грузовиком опустились шлагбаумы. Водитель их не сломал, самосвал застрял на путях, произошло столкновение с поездом. В результате пострадали семь пассажиров поезда, материальный ущерб оценили более чем в 12 000 000 злотых (2 963 400 долларов). По обвинению в создании опасности транспортной катастрофы 57-летнему водителю грозит до 8 лет лишения свободы.

Решение со знаком

Дело в том, что водители даже не знают, что в критической ситуации они имеют право сломать шлагбаум. Поэтому эксперты по безопасности дорожного движения призывают оборудовать железнодорожные переезды со шлагбаумами специальным знаком.

Новый дорожный знак спасает жизнь водителям - к чему он побуждает - фото 1
Знак G-25 "Сломать шлагбаум" Рисунок: auto-swiat.pl

Европейская экономическая комиссия подготовила документ, в котором изображен дизайн нового знака G-25 "Сломать шлагбаум". Его следует размещать с внутренней стороны вторых ворот в направлении движения. Знак можно использовать с дополнительной табличкой с надписью "Застрял — сломай шлагбаум".

Новый знак должен уменьшить количество аварий на железнодорожных переездах, но, кроме того, будет усилено информирование водителей относительно безопасного поведения на переездах.

Ранее мы писали, что предупреждает новый дорожный знак с двумя фотоаппаратами. Также сообщалось, что такое тепловой радар и чем он грозит водителям.

Польша дорожные знаки авто автомобиль ПДД правила дорожного движения железная дорога

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

16:37 Трамп сообщил, когда решит судьбу войны России против Украины

16:31 Показатель исполнения договоров на УЭБ должен превысить 90%

16:30 На энергооборудование — Германия выделяет Украине еще 70 млн евро

16:17 Налоговые привилегии для демобилизованных ФЛП — что нужно знать

16:15 Садовый заявил о выговорах коммунальщикам из-за уборки снега

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

16:09 Газ дорожает — к чему готовиться одесситам

15:58 Ученые нашли первое свидетельство существования антиматерии

15:42 Шмыгаль назвал крупнейшего союзника Украины в оборонной отрасли

15:30 Минимальная зарплата в 2025 году — размер и на что влияет

15:27 Средняя зарплата в Украине 530 долларов — хватает ли одесситам

16:37 Трамп сообщил, когда решит судьбу войны России против Украины

16:31 Показатель исполнения договоров на УЭБ должен превысить 90%

16:30 На энергооборудование — Германия выделяет Украине еще 70 млн евро

16:17 Налоговые привилегии для демобилизованных ФЛП — что нужно знать

16:15 Садовый заявил о выговорах коммунальщикам из-за уборки снега

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

16:09 Газ дорожает — к чему готовиться одесситам

15:58 Ученые нашли первое свидетельство существования антиматерии

15:42 Шмыгаль назвал крупнейшего союзника Украины в оборонной отрасли

15:30 Минимальная зарплата в 2025 году — размер и на что влияет

15:27 Средняя зарплата в Украине 530 долларов — хватает ли одесситам

15:27 Средняя зарплата в Украине 530 долларов — хватает ли одесситам

11:30 Цены на пшеницу — сколько стоят зерновые в Украине

06:40 Цены снова растут — сколько стоит 1 г золота в декабре

10 декабря 2024

06:40 Как заработать на ломе в Украине — цены за 1 кг латуни в декабре

5 декабря 2024

06:17 Сколько стоят продукты в Польше и Украине — сравнение

4 декабря 2024

06:27 Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

06:22 Альтернативы дровам — цены на брикеты и пеллеты в Украине

3 декабря 2024
Эксклюзив

19:16 Неинклюзивная Одесса — с чем сталкиваются ветераны войны

Эксклюзив

12:15 Живет без глаз — история защитника, потерявшего зрение на войне

06:07 Аренда квартир во Львове — как выросла стоимость жилья в ноябре

Text

13:44 Дикий назвал город, которому грозит повторная оккупация

Text

13:23 Военный аналитик объяснил, как Запорожье готовится к обороне

Text

13:00 Трамп об окончании войны и заявление Зеленского — эфир День.LIVE

Text

12:36 Протесты в Грузии — власти усиливают репрессии против митингующих

Text

09:54 Дикий объяснил к чему готовится РФ и почему не форсирует Днепр

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

Text

09:24 Налоговое резидентство за границей — Гетманцев дал совет

Text

08:25 Архитектор оценил риски обрушения моста Метро и Патона в Киеве

Text

08:00 Удар РФ по Запорожью и ограничение переводов — эфир Ранок.LIVE

Text

07:48 Гетманцев объяснил, когда отменят 5% военного сбора

Text

02:56 Гетманцев заявил, что "тысяча Зеленского" пользуется спросом

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

6 декабря 2024

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

3 декабря 2024

06:35 Эта информация очень личная — о чем не обязан знать ТЦК

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника