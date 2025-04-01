Тест ПДД — разрешено ли движение авто в два ряда на железнодорожном переезде

Тест ПДД на переезде — разрешено ли движение авто в два ряда
Задача по теме о движении через железнодорожные переезды. Разрешено ли водителям автомобилей проехать в два ряда на железнодорожном переезде в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал Exist.ua
Варианты ответа
- Разрешено.
- Запрещено.
- Разрешено, если не будет мешать движению встречного транспорта.
Разбор задачи
Водителям синего и фиолетового автомобилей можно проехать железнодорожный переезд, ведь шлагбаум поднимается, а на светофоре включен разрешительный сигнал. Но, можно ли двинуться в два ряда?
Читаем пункт 20.4 ПДД:
"Если перед переездом нет дорожной разметки или дорожных знаков, определяющих количество полос движения, движение транспортных средств через переезд разрешается только в один ряд".
Правильный ответ №2
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