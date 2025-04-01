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Тест ПДД на переезде — разрешено ли движение авто в два ряда

1 апреля 2025 06:45
Валентин Бандура - Редактор
Тест ПДД — разрешено ли движение авто в два ряда на железнодорожном переезде
Так можно? Рисунок: Exist.ua
Валентин Бандура - Редактор

Задача по теме о движении через железнодорожные переезды. Разрешено ли водителям автомобилей проехать в два ряда на железнодорожном переезде в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал Exist.ua

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Варианты ответа

  1. Разрешено.
  2. Запрещено.
  3. Разрешено, если не будет мешать движению встречного транспорта.

Разбор задачи

Тест з ПДР: чи мозна проїхати авто у два ряди?

Водителям синего и фиолетового автомобилей можно проехать железнодорожный переезд, ведь шлагбаум поднимается, а на светофоре включен разрешительный сигнал. Но, можно ли двинуться в два ряда?

Читаем пункт 20.4 ПДД:

"Если перед переездом нет дорожной разметки или дорожных знаков, определяющих количество полос движения, движение транспортных средств через переезд разрешается только в один ряд".

Правильный ответ №2

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