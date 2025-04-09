Тест ПДД — кто кого пропускает на нерегулируемом перекрестке

Тест ПДД на нерегулируемом перекрестке — кто кого пропускает
Задача по теме о проезде перекрестков. В каком порядке транспортные средства проедут перекресток в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Белый и красный автомобили одновременно, желтый, грузовик.
- Красный автомобиль, желтый, белый, грузовик.
- Белый автомобиль, грузовик, красный, желтый.
- Грузовик, желтый, белый с красным одновременно.
- Желтый автомобиль, белый, грузовик, красный.
- Разъедутся по договоренности.
Разбор задачи
На перекрестке водители белого и красного авто проезжают прямо, водители желтой машины и грузовика поворачивают налево.
Перекресток не оборудован светофорами, на нем отсутствуют какие-либо знаки приоритетов, а покрытие на всех дорогах одинаковое.
Значит в изображенной ситуации имеем нерегулируемый перекресток равнозначных дорог, на котором водители обязаны руководствоваться правилом помехи справа.
Читаем пункт 16.12 ПДД:
"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерегулируемого транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".
Но в изображенной ситуации у каждого водителя есть помеха с правой стороны, поэтому не понятно, кто имеет право на первоочередной проезд. В таких случаях лучшим выходом будет разъехаться по совместной договоренности.
Например, водитель красного автомобиля, подав световой сигнал фарами, сообщит, что готов уступить дорогу другим участникам движения. Таким образом препятствие с правой стороны исчезнет у водителя желтого авто, и он проедет первым. За ним двинется водитель белой машины, а дальше грузовик. Последним сознательно покинет перекресток водитель красного автомобиля.
Правильный ответ №6
Ранее мы предлагали не менее интересные задачи по правилам дорожного движения:
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