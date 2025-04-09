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Тест ПДД на нерегулируемом перекрестке — кто кого пропускает

9 апреля 2025 06:45
Валентин Бандура - Редактор
Тест ПДД — кто кого пропускает на нерегулируемом перекрестке
Кто за кем? Рисунок: "За! Правилами"
Валентин Бандура - Редактор

Задача по теме о проезде перекрестков. В каком порядке транспортные средства проедут перекресток в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Белый и красный автомобили одновременно, желтый, грузовик.
  2. Красный автомобиль, желтый, белый, грузовик.
  3. Белый автомобиль, грузовик, красный, желтый.
  4. Грузовик, желтый, белый с красным одновременно.
  5. Желтый автомобиль, белый, грузовик, красный.
  6. Разъедутся по договоренности.

Разбор задачи

Тест з ПДР: хто кого пропускає на нерегульованому перехресті?

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На перекрестке водители белого и красного авто проезжают прямо, водители желтой машины и грузовика поворачивают налево.

Перекресток не оборудован светофорами, на нем отсутствуют какие-либо знаки приоритетов, а покрытие на всех дорогах одинаковое.

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Значит в изображенной ситуации имеем нерегулируемый перекресток равнозначных дорог, на котором водители обязаны руководствоваться правилом помехи справа.

Читаем пункт 16.12 ПДД:

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"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерегулируемого транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".

Но в изображенной ситуации у каждого водителя есть помеха с правой стороны, поэтому не понятно, кто имеет право на первоочередной проезд. В таких случаях лучшим выходом будет разъехаться по совместной договоренности.

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Например, водитель красного автомобиля, подав световой сигнал фарами, сообщит, что готов уступить дорогу другим участникам движения. Таким образом препятствие с правой стороны исчезнет у водителя желтого авто, и он проедет первым. За ним двинется водитель белой машины, а дальше грузовик. Последним сознательно покинет перекресток водитель красного автомобиля.

Правильный ответ №6

Ранее мы предлагали не менее интересные задачи по правилам дорожного движения:

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