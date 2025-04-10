Тест по ПДД на перекрестке — кто проедет последним

Кто последний? Рисунок: "Школа Авто"

Задача по теме о проезде перекрестков. Кто из водителей транспортных средств проедет перекресток последним в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "Школа Авто".

Реклама

Читайте также:

Варианты ответа

Водитель зеленого авто Водитель красного авто. Водитель синего авто. Водитель желтого авто.

Разбор задачи

На нерегулируемом перекрестке (не оборудованном светофорами) водители зеленого, красного, синего и желтого автомобилей проезжают прямо.

На рисунке видны дорожные знаки приоритета 2.1 "Уступить дорогу" и 7.8 "Направление главной дороги". Согласно этим знакам, на главной дороге находятся водители красного и желтого авто. Именно они выяснят между собой, кто из них проедет первым, ведь водители зеленого и синего авто находятся на второстепенных дорогах.

Читаем пункт 16.11 ПДД:

"На перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, которые приближаются к данному перекрестку проезжих частей по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения".

В изображенной ситуации первым проедет красный автомобиль, так как он приближается к водителю желтой машины с правой стороны.

Читаем пункт 16.12 ПДД:

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".

Далее по тому же пункту 16.12 перекресток покинут автомобили со второстепенных дорог — сначала зеленый, а затем синий.

Правильный ответ №3

Ранее мы предлагали интересные задачи для подготовки к экзамену на водительские права: