Тест по ПДД на перекрестке — кто проедет первым

Кто первый? Рисунок: "Школа Авто"

Задача по темам о регулировании дорожного движения и о проезде перекрестков. Водитель какого из автомобилей имеет преимущество в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "Школа Авто".

Реклама

Читайте также:

Варианты ответа

Водитель зеленого автомобиля. Водитель синего автомобиля. Разъедутся по договоренности.

Разбор задачи

На перекрестке водитель синего автомобиля проезжает прямо, а водитель зеленого — поворачивает налево.

Перекресток оборудован светофорами и сейчас для обоих водителей включен зеленый сигнал. Большой ошибкой будет считать, что раз оба водителя движутся на зеленый, то разъехаться они должны по знакам приоритетов 2.1 "Дать дорогу" и 7.8 "Направление главной дороги", согласно которым на второстепенной дороге находится синяя машина.

Читаем пункт 8.3 ПДД:

"Сигналы светофоров, кроме желтого мигающего, имеют преимущество перед дорожными знаками приоритета".

Итак, знаки приоритетов в этом случае не работают, поэтому читаем пункт 16.6 ПДД:

"Поворачивая налево или разворачиваясь при зеленом сигнале основного светофора, водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся во встречном направлении прямо или поворачивающим направо".

Таким образом, водитель зеленого авто должен уступить водителю синего .

Правильный ответ №2

Ранее мы предлагали интересные задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения: