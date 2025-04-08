Тест по ПДД на перекрестке — кто проедет первым

Частая ошибка в тесте по ПДД — кто проедет первым
Задача по темам о регулировании дорожного движения и о проезде перекрестков. Водитель какого из автомобилей имеет преимущество в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "Школа Авто".
Варианты ответа
- Водитель зеленого автомобиля.
- Водитель синего автомобиля.
- Разъедутся по договоренности.
Разбор задачи
На перекрестке водитель синего автомобиля проезжает прямо, а водитель зеленого — поворачивает налево.
Перекресток оборудован светофорами и сейчас для обоих водителей включен зеленый сигнал. Большой ошибкой будет считать, что раз оба водителя движутся на зеленый, то разъехаться они должны по знакам приоритетов 2.1 "Дать дорогу" и 7.8 "Направление главной дороги", согласно которым на второстепенной дороге находится синяя машина.
Читаем пункт 8.3 ПДД:
"Сигналы светофоров, кроме желтого мигающего, имеют преимущество перед дорожными знаками приоритета".
Итак, знаки приоритетов в этом случае не работают, поэтому читаем пункт 16.6 ПДД:
"Поворачивая налево или разворачиваясь при зеленом сигнале основного светофора, водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся во встречном направлении прямо или поворачивающим направо".
Таким образом, водитель зеленого авто должен уступить водителю синего.
Правильный ответ №2
Ранее мы предлагали интересные задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:
- Тест ПДД на хитром перекрестке: кто проедет последним?
- Тест ПДД о развороте и заднем ходе: что разрешено водителю?
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