Тест з ПДР на перехресті — хто проїде першим

Хто перший? Малюнок: "Школа Авто"

Задача з тем про регулювання дорожнього руху та про проїзд перехресть. Водій якого з автомобілів має перевагу в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "Школа Авто".

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Варіанти відповіді

Водій зеленого автомобіля. Водій синього автомобіля. Розʼїдуться за домовленістю.

Розбір задачі

На перехресті водій синього автомобіля проїжджає прямо, а водій зеленого — повертає ліворуч.

Перехрестя обладнане світлофорами й наразі для обох водіїв увімкнений зелений сигнал. Великою помилкою буде вважати, що раз обидва водії рухаються на зелений, то роз’їхатися вони мають за знаками пріоритетів 2.1 "Дати дорогу" та 7.8 "Напрямок головної дороги", згідно з якими на другорядній дорозі знаходиться синя машина.

Читаємо пункт 8.3 ПДР:

"Сигнали світлофорів, крім жовтого миготливого, мають перевагу перед дорожніми знаками пріоритету".

Отже, знаки пріоритетів в цьому випадку не працюють, тому читаємо пункт 16.6 ПДР:

"Повертаючи ліворуч або розвертаючись при зеленому сигналі основного світлофора, водій нерейкового транспортного засобу зобов’язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються в зустрічному напрямку прямо або повертають праворуч".

Таким чином, водій зеленого авто має поступитися водію синього .

Правильна відповідь №2

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