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Швидкий тест з ПДР — хто правильно заїжджає на перехрестя

8 квітня 2025 06:45
Валентин Бандура - Редактор
Експрес-тест ПДР — хто правильно заїжджає на кругове перехрестя
Хто правий? Малюнок: Exist.ua
Валентин Бандура - Редактор

Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку. Хто з водіїв авто зайняв правильну позицію для в'їзду на кругове перехрестя в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал Exist.ua

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Варіанти відповіді

  1. Водій білого автомобіля.
  2. Водій червоного автомобіля.
  3. Обидва водії.

Розбір задачі

Тест з ПДР: хто правильно заїжджає тна перехрестя?

На кругове перехрестя, позначене знаком 4.10 "Круговий рух", заїжджають два транспортні засоби. Водій червоного автомобіля намагається потрапити на коло з правої смуги, а водій білого — з лівої.

Читаємо пункт 10.4 ПДР:

"Перед поворотом праворуч та ліворуч, у тому числі в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку, крім випадків, коли здійснюється поворот у разі в’їзду на перехрестя, де організовано круговий рух".

Таким чином, на кругове перехрестя можна заїжджати з будь-якої смуги.

Правильна відповідь №3

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