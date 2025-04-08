Експрес-тест ПДР — хто правильно заїжджає на кругове перехрестя

Хто правий? Малюнок: Exist.ua

Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку. Хто з водіїв авто зайняв правильну позицію для в'їзду на кругове перехрестя в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал Exist.ua

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Варіанти відповіді

Водій білого автомобіля. Водій червоного автомобіля. Обидва водії.

Розбір задачі

На кругове перехрестя, позначене знаком 4.10 "Круговий рух", заїжджають два транспортні засоби. Водій червоного автомобіля намагається потрапити на коло з правої смуги, а водій білого — з лівої.

Читаємо пункт 10.4 ПДР:

"Перед поворотом праворуч та ліворуч, у тому числі в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку, крім випадків, коли здійснюється поворот у разі в’їзду на перехрестя, де організовано круговий рух".

Таким чином, на кругове перехрестя можна заїжджати з будь-якої смуги.

Правильна відповідь №3

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