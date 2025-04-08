Експрес-тест ПДР — хто правильно заїжджає на кругове перехрестя

Швидкий тест з ПДР — хто правильно заїжджає на перехрестя
Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку. Хто з водіїв авто зайняв правильну позицію для в'їзду на кругове перехрестя в зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал Exist.ua
Варіанти відповіді
- Водій білого автомобіля.
- Водій червоного автомобіля.
- Обидва водії.
Розбір задачі
На кругове перехрестя, позначене знаком 4.10 "Круговий рух", заїжджають два транспортні засоби. Водій червоного автомобіля намагається потрапити на коло з правої смуги, а водій білого — з лівої.
Читаємо пункт 10.4 ПДР:
"Перед поворотом праворуч та ліворуч, у тому числі в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку, крім випадків, коли здійснюється поворот у разі в’їзду на перехрестя, де організовано круговий рух".
Таким чином, на кругове перехрестя можна заїжджати з будь-якої смуги.
Правильна відповідь №3
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