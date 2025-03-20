Тест ПДР — як правильно з’їжджати з кругового перехрестя

Як правильно? Малюнок: "Школа Авто"

Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку. За якою траєкторією водій може продовжити рух, не створюючи аварійної ситуації в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "Школа Авто".

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Варіанти відповіді

За траєкторіями 1 та 2. За траєкторією 2. За траєкторіями 2 та 3. За всіма траєкторіями.

Розбір задачі

Майже усім відомо, що заїжджати на кругове перехрестя можна з будь-якої смуги. А як щодо виїзду з кола?

Ось, що кажуть інструктори автошколи "Джаст":

"З’їжджати з кругового перехрестя потрібно з крайніх зовнішніх смуг. Звичайно, якщо немає знаків чи розмітки, що забороняють це робити або вказують на інші пріоритети руху".

Водії, які з'їжджають з кругового перехрестя з другої-третьої смуги, грубо порушують правила дорожнього руху. Адже, якщо на сусідній смузі опиниться автомобіль, який рухається далі по колу, трапиться ДТП.

Коли водій вʼїжджає на кругове перехрестя, то він не здійснює маневр повороту, адже рухається за вказівкою знаку 4.10 "Круговий рух", який вимагає об’їзду клумби (центрального острівця) в напрямку, показаному стрілками на перехресті з круговим рухом. Але, коли він зʼїжджає з кола, то повертає праворуч.

Пункт 10.4 ПДР встановлює:

"Перед поворотом праворуч та ліворуч, у тому числі в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку..."

Правильна відповідь №3

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