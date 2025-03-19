Тест з ПДР — хто з водіїв проїде перехрестя першим

Цікавий тест ПДР — хто проїде перехрестя першим
Задача з тем про проїзд перехресть та про регулювання дорожнього руху. В якому порядку проїдуть перехрестя транспортні засоби в зображеній на малюнку дорожній ситуації?
Завдання запропонував канал "Школа Авто"
Варіанти відповіді
- Автобус, вантажівка, легковик.
- Легковик, автобус, вантажівка.
- Вантажівка, легковик, автобус.
- Автобус, легковик, вантажівка.
- Вантажівка, автобус, легковик.
- Легковик, вантажівка, автобус.
Розбір задачі
На перехресті водій легкового автомобіля проїжджає прямо, а водії вантажівки та автобуса повертають ліворуч.
Перехрестя обладнане світлофорами, але наразі вони подають жовтий миготливий сигнал.
Читаємо пункт 8.3 ПДР:
"Сигнали світлофорів, крім жовтого миготливого, мають перевагу перед дорожніми знаками пріоритету".
Коли горить жовтий миготливий сигнал, це означає, що світлофор несправний, і за наявності знаків пріоритету подальший роз’їзд буде відбуватися саме за ними.
На перехресті встановлені знаки: 2.1 "Дати дорогу", 2.3 "Головна дорога" та 7.8 "Напрямок головної дороги".
Згідно зі знаками, на головних дорогах перебувають водії автобуса та вантажівки, а водій легкового автомобіля знаходиться на другорядній, тому саме він залишить перехрестя останнім.
Водії автобуса та вантажівки рухаються рівнозначними головними дорогами. Тому вони розʼїдуться за пунктом 16.12 ПДР:
"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух".
Водій автобуса наближається до вантажівки з правого боку, тому він проїде перехрестя першим.
Отже, правильний порядок роз’їзду буде наступним: автобус, вантажівка, легковик.
Правильна відповідь №1
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- Тест ПДР для розумних водіїв: який правильний порядок роз’їзду?
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