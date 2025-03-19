Тест з ПДР — хто з водіїв проїде перехрестя першим

Хто перший? Малюнок: "Школа Авто"

Задача з тем про проїзд перехресть та про регулювання дорожнього руху. В якому порядку проїдуть перехрестя транспортні засоби в зображеній на малюнку дорожній ситуації?

Завдання запропонував канал "Школа Авто"

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Варіанти відповіді

Автобус, вантажівка, легковик. Легковик, автобус, вантажівка. Вантажівка, легковик, автобус. Автобус, легковик, вантажівка. Вантажівка, автобус, легковик. Легковик, вантажівка, автобус.

Розбір задачі

На перехресті водій легкового автомобіля проїжджає прямо, а водії вантажівки та автобуса повертають ліворуч.

Перехрестя обладнане світлофорами, але наразі вони подають жовтий миготливий сигнал.

Читаємо пункт 8.3 ПДР:

"Сигнали світлофорів, крім жовтого миготливого, мають перевагу перед дорожніми знаками пріоритету".

Коли горить жовтий миготливий сигнал, це означає, що світлофор несправний, і за наявності знаків пріоритету подальший роз’їзд буде відбуватися саме за ними.

На перехресті встановлені знаки: 2.1 "Дати дорогу", 2.3 "Головна дорога" та 7.8 "Напрямок головної дороги".

Згідно зі знаками, на головних дорогах перебувають водії автобуса та вантажівки, а водій легкового автомобіля знаходиться на другорядній, тому саме він залишить перехрестя останнім.

Водії автобуса та вантажівки рухаються рівнозначними головними дорогами. Тому вони розʼїдуться за пунктом 16.12 ПДР:

"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух".

Водій автобуса наближається до вантажівки з правого боку, тому він проїде перехрестя першим.

Отже, правильний порядок роз’їзду буде наступним: автобус, вантажівка, легковик .

Правильна відповідь №1

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