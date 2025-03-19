Тест по ПДД — кто из водителей проедет перекресток первым

Кто первый? Рисунок: "Школа Авто"

Задача из тем о проезде перекрестков и о регулировании дорожного движения. В каком порядке проедут перекресток транспортные средства в изображенной на рисунке дорожной ситуации?

Задание предложил канал "Школа Авто"

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Варианты ответа

Автобус, грузовик, легковушка. Легковушка, автобус, грузовик. Грузовик, легковушка, автобус. Автобус, легковушка, грузовик. Грузовик, автобус, легковушка. Легковушка, грузовик, автобус.

Разбор задачи

На перекрестке водитель легкового автомобиля проезжает прямо, а водители грузовика и автобуса поворачивают налево.

Перекресток оборудован светофорами, но сейчас они подают желтый мигающий сигнал.

Читаем пункт 8.3 ПДД:

"Сигналы светофоров, кроме желтого мигающего, имеют преимущество перед дорожными знаками приоритета".

Когда горит желтый мигающий сигнал, это означает, что светофор неисправен, и при наличии знаков приоритета, дальнейший разъезд будет происходить именно по ним.

На перекрестке установлены знаки: 2.1 "Уступить дорогу", 2.3 "Главная дорога" и 7.8 "Направление главной дороги".

Согласно знакам, на главных дорогах находятся водители автобуса и грузовика, а водитель легкового автомобиля находится на второстепенной, поэтому именно он покинет перекресток последним.

Водители автобуса и грузовика движутся по равнозначным главным дорогам. Поэтому они разъедутся по пункту 16.12 ПДД:

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".

Водитель автобуса приближается к грузовику с правой стороны, поэтому он проедет перекресток первым.

Следовательно, правильный порядок разъезда будет следующим: автобус, грузовик, легковушка .

Правильный ответ №1

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