Тест по ПДД — кто из водителей проедет перекресток первым

Интересный тест ПДД — кто проедет перекресток первым
Задача из тем о проезде перекрестков и о регулировании дорожного движения. В каком порядке проедут перекресток транспортные средства в изображенной на рисунке дорожной ситуации?
Задание предложил канал "Школа Авто"
Варианты ответа
- Автобус, грузовик, легковушка.
- Легковушка, автобус, грузовик.
- Грузовик, легковушка, автобус.
- Автобус, легковушка, грузовик.
- Грузовик, автобус, легковушка.
- Легковушка, грузовик, автобус.
Разбор задачи
На перекрестке водитель легкового автомобиля проезжает прямо, а водители грузовика и автобуса поворачивают налево.
Перекресток оборудован светофорами, но сейчас они подают желтый мигающий сигнал.
Читаем пункт 8.3 ПДД:
"Сигналы светофоров, кроме желтого мигающего, имеют преимущество перед дорожными знаками приоритета".
Когда горит желтый мигающий сигнал, это означает, что светофор неисправен, и при наличии знаков приоритета, дальнейший разъезд будет происходить именно по ним.
На перекрестке установлены знаки: 2.1 "Уступить дорогу", 2.3 "Главная дорога" и 7.8 "Направление главной дороги".
Согласно знакам, на главных дорогах находятся водители автобуса и грузовика, а водитель легкового автомобиля находится на второстепенной, поэтому именно он покинет перекресток последним.
Водители автобуса и грузовика движутся по равнозначным главным дорогам. Поэтому они разъедутся по пункту 16.12 ПДД:
"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".
Водитель автобуса приближается к грузовику с правой стороны, поэтому он проедет перекресток первым.
Следовательно, правильный порядок разъезда будет следующим: автобус, грузовик, легковушка.
Правильный ответ №1
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