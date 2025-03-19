Тест ПДД на нерегулируемом перекрестке — в каком порядке проедут водители

Тестирование ПДД — в каком порядке водители проедут перекресток
Задача по теме о проезде перекрестков. В каком порядке водители транспортных средств покинут нерегулируемый перекресток в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "Школа Авто".
Варианты ответа
- Синий автомобиль, белый, автобус.
- Автобус, синий автомобиль, белый.
- Синий автомобиль, автобус, белый автомобиль.
- Автобус, белый автомобиль, синий.
Разбор задачи
На нерегулируемом перекрестке водитель синего автомобиля направляется прямо, а водители автобуса и белого автомобиля намерены повернуть налево. Перед белым автомобилем установлены знаки 2.3 "Главная дорога" и 7.8 "Направление главной дороги".
Согласно знакам, водитель синего автомобиля находится на второстепенной дороге, поэтому проедет перекресток последним.
На равнозначных главных дорогах находятся водители автобуса и белого автомобиля. В таких случаях ПДД указывает применять для разъезда правило правой руки.
Читаем пункт 16.12 ПДД:
"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".
Автобус приближается к водителю белого авто с правой стороны, то есть проедет перекресток первым.
Правильный ответ №4
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