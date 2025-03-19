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Тестирование ПДД — в каком порядке водители проедут перекресток

19 марта 2025 06:45
Валентин Бандура - Редактор
Тест ПДД на нерегулируемом перекрестке — в каком порядке проедут водители
Кто последний? Рисунок: "Школа Авто"
Валентин Бандура - Редактор

Задача по теме о проезде перекрестков. В каком порядке водители транспортных средств покинут нерегулируемый перекресток в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "Школа Авто".

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Варианты ответа

  1. Синий автомобиль, белый, автобус.
  2. Автобус, синий автомобиль, белый.
  3. Синий автомобиль, автобус, белый автомобиль.
  4. Автобус, белый автомобиль, синий.

Разбор задачи

Тест з ПДР: в якому порядку транспортні засоби залишать перехрестя?

На нерегулируемом перекрестке водитель синего автомобиля направляется прямо, а водители автобуса и белого автомобиля намерены повернуть налево. Перед белым автомобилем установлены знаки 2.3 "Главная дорога" и 7.8 "Направление главной дороги".

Согласно знакам, водитель синего автомобиля находится на второстепенной дороге, поэтому проедет перекресток последним.

На равнозначных главных дорогах находятся водители автобуса и белого автомобиля. В таких случаях ПДД указывает применять для разъезда правило правой руки.

Читаем пункт 16.12 ПДД:

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".

Автобус приближается к водителю белого авто с правой стороны, то есть проедет перекресток первым.

Правильный ответ №4

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