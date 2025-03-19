Тест ПДД на нерегулируемом перекрестке — в каком порядке проедут водители

Кто последний? Рисунок: "Школа Авто"

Задача по теме о проезде перекрестков. В каком порядке водители транспортных средств покинут нерегулируемый перекресток в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "Школа Авто".

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Варианты ответа

Синий автомобиль, белый, автобус. Автобус, синий автомобиль, белый. Синий автомобиль, автобус, белый автомобиль. Автобус, белый автомобиль, синий.

Разбор задачи

На нерегулируемом перекрестке водитель синего автомобиля направляется прямо, а водители автобуса и белого автомобиля намерены повернуть налево. Перед белым автомобилем установлены знаки 2.3 "Главная дорога" и 7.8 "Направление главной дороги".

Согласно знакам, водитель синего автомобиля находится на второстепенной дороге, поэтому проедет перекресток последним.

На равнозначных главных дорогах находятся водители автобуса и белого автомобиля. В таких случаях ПДД указывает применять для разъезда правило правой руки.

Читаем пункт 16.12 ПДД:

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".

Автобус приближается к водителю белого авто с правой стороны, то есть проедет перекресток первым.

Правильный ответ №4

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