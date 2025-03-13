Тестирование по ПДД — кто кому уступает на перекрестке

Кто последний? Рисунок: "Школа авто"

Задача по теме о проезде перекрестков. Кому уступит водитель красного автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "Школа авто".

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Варианты ответа

Всем транспортным средствам. Белому автомобилю. Минивэну. Не должен уступать ни одной машине.

Разбор задачи

На перекрестке водитель белого автомобиля движется прямо, а водители минивэна и красного автомобиля поворачивают налево.

Перекресток нерегулируемый, но на нем установлены знаки приоритетов 2.3 "Главная дорога" и 7.8 "Направление главной дороги". По этим знакам, водитель белого автомобиля находится на второстепенной дороге, поэтому проедет перекресток последним.

Водители красного автомобиля и минивэна находятся на равнозначных главных дорогах, а потому разъедутся по пункту 16.12 ПДД:

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".

Водитель минивэна приближается к водителю красного автомобиля с правой стороны, следовательно, именно он проедет перекресток первым.

Правильный ответ №3

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