Тестирование по ПДД — кто кому уступает на перекрестке

Тест ПДД на перекрестке — кто кому уступает
Задача по теме о проезде перекрестков. Кому уступит водитель красного автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "Школа авто".
Варианты ответа
- Всем транспортным средствам.
- Белому автомобилю.
- Минивэну.
- Не должен уступать ни одной машине.
Разбор задачи
На перекрестке водитель белого автомобиля движется прямо, а водители минивэна и красного автомобиля поворачивают налево.
Перекресток нерегулируемый, но на нем установлены знаки приоритетов 2.3 "Главная дорога" и 7.8 "Направление главной дороги". По этим знакам, водитель белого автомобиля находится на второстепенной дороге, поэтому проедет перекресток последним.
Водители красного автомобиля и минивэна находятся на равнозначных главных дорогах, а потому разъедутся по пункту 16.12 ПДД:
"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".
Водитель минивэна приближается к водителю красного автомобиля с правой стороны, следовательно, именно он проедет перекресток первым.
Правильный ответ №3
Ранее мы предлагали интересные задачи на проверку знаний по правилам дорожного движения:
- Тест ПДД на нерегулируемом перекрестке: кто проедет последним?
- Тестирование по ПДД: кто кому должен уступить дорогу на холме?
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