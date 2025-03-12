Тест ПДД на нерегулируемом перекрестке — кто проедет первым

Кто первый? Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание общих положений ПДД и по теме о проезде перекрестков. В каком порядке автомобили проедут перекресток в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Желтый и синий автомобили одновременно, грузовик. Грузовик, желтый и синий автомобили одновременно. Синий автомобиль, грузовик, желтый автомобиль. Желтый автомобиль, грузовик, синий автомобиль.

Разбор задачи

На перекрестке водители желтого автомобиля и грузовика поворачивают налево, а водитель синей машины — направо. Перекресток не оборудован светофорами и на нем не установлено никаких знаков.

Впрочем, дороги на перекрестке неравнозначные. Согласно пункту 1.10 ПДД, "главная дорога — дорога с покрытием относительно грунтовой".

Следовательно, водитель желтого автомобиля, который находится на грунтовой дороге (а значит — на второстепенной), проедет перекресток последним.

Водители синего автомобиля и грузовика движутся навстречу друг другу по равнозначным дорогам. Уступить должен водитель, который на перекрестке поворачивает налево.

Читаем пункт 16.13 ПДД:

"Перед поворотом налево и разворотом водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге во встречном направлении прямо или направо".

Поворачивает налево водитель грузовика, поэтому он уступит водителю синего автомобиля, и проедет перекресток вторым.

Правильный ответ №3

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