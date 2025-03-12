Тест ПДР на нерегульованому перехресті — хто проїде першим

Хто перший? Малюнок: "За! Правилами".

Задача на знання загальних положень ПДР та з теми про проїзд перехресть. В якому порядку автомобілі проїдуть перехрестя в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Жовтий та синій автомобілі одночасно, вантажівка. Вантажівка, жовтий та синій автомобілі одночасно. Синій автомобіль, вантажівка, жовтий автомобіль. Жовтий автомобіль, вантажівка, синій автомобіль.

Розбір задачі

На перехресті водії жовтого автомобіля та вантажівки повертають ліворуч, а водій синьої машини — праворуч. Перехрестя не обладнане світлофорами та на ньому не встановлено жодних знаків.

Втім, дороги на перехресті нерівнозначні. Згідно з пунктом 1.10 ПДР, "головна дорога — дорога з покриттям відносно ґрунтової".

Отже, водій жовтого автомобіля, який перебуває на ґрунтовій дорозі (а значить — на другорядній), проїде перехрестя останнім.

Водії синього автомобіля та вантажівка рухаються назустріч один одному рівнозначними дорогами. Поступитися має водій, який на перехресті повертає ліворуч.

Читаємо пункт 16.13 ПДР:

"Перед поворотом ліворуч і розворотом водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються рівнозначною дорогою в зустрічному напрямку прямо чи праворуч".

Повертає ліворуч водій вантажівки, тому він поступиться водію синього автомобіля, та проїде перехрестя другим.

Правильна відповідь №3

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