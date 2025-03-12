Тест ПДР на нерегульованому перехресті — хто проїде першим

Хитрий тест ПДР — хто проїде нерегульоване перехрестя першим
Задача на знання загальних положень ПДР та з теми про проїзд перехресть. В якому порядку автомобілі проїдуть перехрестя в зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Жовтий та синій автомобілі одночасно, вантажівка.
- Вантажівка, жовтий та синій автомобілі одночасно.
- Синій автомобіль, вантажівка, жовтий автомобіль.
- Жовтий автомобіль, вантажівка, синій автомобіль.
Розбір задачі
На перехресті водії жовтого автомобіля та вантажівки повертають ліворуч, а водій синьої машини — праворуч. Перехрестя не обладнане світлофорами та на ньому не встановлено жодних знаків.
Втім, дороги на перехресті нерівнозначні. Згідно з пунктом 1.10 ПДР, "головна дорога — дорога з покриттям відносно ґрунтової".
Отже, водій жовтого автомобіля, який перебуває на ґрунтовій дорозі (а значить — на другорядній), проїде перехрестя останнім.
Водії синього автомобіля та вантажівка рухаються назустріч один одному рівнозначними дорогами. Поступитися має водій, який на перехресті повертає ліворуч.
Читаємо пункт 16.13 ПДР:
"Перед поворотом ліворуч і розворотом водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються рівнозначною дорогою в зустрічному напрямку прямо чи праворуч".
Повертає ліворуч водій вантажівки, тому він поступиться водію синього автомобіля, та проїде перехрестя другим.
Правильна відповідь №3
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