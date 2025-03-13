Тест ПДД — кто проедет нерегулируемый перекресток последним

Кто последний? Рисунок: "Школа авто"

Задача по теме о проезде перекрестков. Кто из водителей проедет перекресток последним в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "Школа авто".

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Варианты ответа

Грузовик. Желтый автомобиль. Белый автомобиль. Зеленый автомобиль.

Разбор задачи

На перекрестке водители желтого и зеленого автомобилей поворачивают налево, а водители грузовика и белого авто проезжают прямо.

Перекресток не регулируется светофором, но на нем установлены знаки приоритета 2.1 "Уступить дорогу".

Таким образом грузовик и желтый автомобиль находятся на второстепенных дорогах, а значит должны пропустить зеленую и белую машины.

Белое и зеленое авто разъедутся по пункту 16.13 ПДД:

"Перед поворотом налево и разворотом водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге во встречном направлении прямо или направо".

То есть первым проедет белое авто, а зеленое — вторым. После них по тому же правилу сначала двинется грузовик, а последним покинет перекресток желтый автомобиль.

Правильный ответ №2

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