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Тест ПДД на нерегулируемом перекрестке — кто проедет последним

13 марта 2025 06:45
Валентин Бандура - Редактор
Тест ПДД — кто проедет нерегулируемый перекресток последним
Кто последний? Рисунок: "Школа авто"
Валентин Бандура - Редактор

Задача по теме о проезде перекрестков. Кто из водителей проедет перекресток последним в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "Школа авто".

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Варианты ответа

  1. Грузовик.
  2. Желтый автомобиль.
  3. Белый автомобиль.
  4. Зеленый автомобиль.

Разбор задачи

Тест з ПДР: хто проїде нерегульоване перехрестя останнім?

На перекрестке водители желтого и зеленого автомобилей поворачивают налево, а водители грузовика и белого авто проезжают прямо.

Перекресток не регулируется светофором, но на нем установлены знаки приоритета 2.1 "Уступить дорогу".

Таким образом грузовик и желтый автомобиль находятся на второстепенных дорогах, а значит должны пропустить зеленую и белую машины.

Белое и зеленое авто разъедутся по пункту 16.13 ПДД:

"Перед поворотом налево и разворотом водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге во встречном направлении прямо или направо".

То есть первым проедет белое авто, а зеленое — вторым. После них по тому же правилу сначала двинется грузовик, а последним покинет перекресток желтый автомобиль.

Правильный ответ №2

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