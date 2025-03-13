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Тест ПДР на нерегульованому перехресті — хто проїде останнім

13 березня 2025 06:45
Валентин Бандура - Редактор
Тест ПДР — хто проїде нерегульоване перехрестя останнім
Хто останній? Малюнок: "Школа авто"
Валентин Бандура - Редактор

Задача з теми про проїзд перехресть. Хто з водіїв проїде перехрестя останнім в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "Школа авто".

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Варіанти відповіді

  1. Вантажівка.
  2. Жовтий автомобіль.
  3. Білий автомобіль.
  4. Зелений автомобіль.

Розбір задачі

Тест з ПДР: хто проїде нерегульоване перехрестя останнім?

На перехресті водії жовтого та зеленого автомобілів повертають ліворуч, а водії вантажівки та білого авто проїжджають прямо.

Перехрестя не регулюється світлофором, але на ньому встановлено знаки пріоритету 2.1 "Дати дорогу".

Таким чином вантажівка та жовтий автомобіль перебувають на другорядних дорогах, а значить мають пропустити зелену та білу машини.

Біле та зелене авто роз’їдуться за пунктом 16.13 ПДР:

"Перед поворотом ліворуч і розворотом водій нерельсового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються рівнозначною дорогою у зустрічному напрямку прямо чи праворуч".

Тобто першим проїде біле авто, а зелене — другим. Після них за тим самим правилом спочатку рушить вантажівка, а останнім залишить перехрестя жовтий автомобіль.

Правильна відповідь №2

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