Тест ПДР — хто проїде нерегульоване перехрестя останнім

Тест ПДР на нерегульованому перехресті — хто проїде останнім
Задача з теми про проїзд перехресть. Хто з водіїв проїде перехрестя останнім в зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "Школа авто".
Варіанти відповіді
- Вантажівка.
- Жовтий автомобіль.
- Білий автомобіль.
- Зелений автомобіль.
Розбір задачі
На перехресті водії жовтого та зеленого автомобілів повертають ліворуч, а водії вантажівки та білого авто проїжджають прямо.
Перехрестя не регулюється світлофором, але на ньому встановлено знаки пріоритету 2.1 "Дати дорогу".
Таким чином вантажівка та жовтий автомобіль перебувають на другорядних дорогах, а значить мають пропустити зелену та білу машини.
Біле та зелене авто роз’їдуться за пунктом 16.13 ПДР:
"Перед поворотом ліворуч і розворотом водій нерельсового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються рівнозначною дорогою у зустрічному напрямку прямо чи праворуч".
Тобто першим проїде біле авто, а зелене — другим. Після них за тим самим правилом спочатку рушить вантажівка, а останнім залишить перехрестя жовтий автомобіль.
Правильна відповідь №2
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