Тест ПДР — хто проїде нерегульоване перехрестя останнім

Хто останній? Малюнок: "Школа авто"

Задача з теми про проїзд перехресть. Хто з водіїв проїде перехрестя останнім в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "Школа авто".

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Варіанти відповіді

Вантажівка. Жовтий автомобіль. Білий автомобіль. Зелений автомобіль.

Розбір задачі

На перехресті водії жовтого та зеленого автомобілів повертають ліворуч, а водії вантажівки та білого авто проїжджають прямо.

Перехрестя не регулюється світлофором, але на ньому встановлено знаки пріоритету 2.1 "Дати дорогу".

Таким чином вантажівка та жовтий автомобіль перебувають на другорядних дорогах, а значить мають пропустити зелену та білу машини.

Біле та зелене авто роз’їдуться за пунктом 16.13 ПДР:

"Перед поворотом ліворуч і розворотом водій нерельсового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються рівнозначною дорогою у зустрічному напрямку прямо чи праворуч".

Тобто першим проїде біле авто, а зелене — другим. Після них за тим самим правилом спочатку рушить вантажівка, а останнім залишить перехрестя жовтий автомобіль.

Правильна відповідь №2

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