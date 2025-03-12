Тест по ПДД — кто уступит на холме

Кто уступит? Рисунок: positivno.me

Задача на знание дорожных знаков и по теме о движении по горным дорогам и на крутых спусках. Кто из водителей уступит дорогу в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил Positivno.

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Варианты ответа

Водитель зеленого автомобиля. Водитель красного автомобиля. Разъедутся по договоренности.

Разбор задачи

На дороге, которая имеет по одной полосе в каждом направлении, навстречу друг другу движутся водители зеленого и красного автомобилей.

Полосу красного автомобиля впереди занимает автобус, который совершил аварийную остановку. Водитель автобуса включил аварийную сигнализацию и выставил треугольный знак аварийной остановки.

Красный автомобиль, объезжая это препятствие, оказывается на полосе встречного движения, по которой следует зеленый автомобиль.

Чтобы понять, как разъедутся водители автомобилей, надо обратить внимание на дорожный знак 1.7 "Крутой спуск". Он предупреждает о приближении к спуску, на котором действуют требования раздела 28 правил дорожного движения.

Читаем пункт 28.1 ПДД:

"На горных дорогах и крутых спусках, где встречный разъезд затруднен, водитель транспортного средства, движущегося на спуск, должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся вверх".

В изображенной ситуации водитель красного авто движется вверх, а водитель зеленого — на спуск. Следовательно, последний и должен уступить дорогу.

Правильный ответ №1

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