Тест з ПДР — хто поступиться на пагорбі

Хто поступиться? Малюнок: positivno.me

Задача на знання дорожніх знаків та з теми про рух по гірських дорогах та на крутих спусках. Хто з водіїв поступиться дорогою в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував Positivno.

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Варіанти відповіді

Водій зеленого автомобіля. Водій червоного автомобіля. Розʼїдуться за домовленістю.

Розбір задачі

На дорозі, яка має по одній смузі в кожному напрямку, на зустріч один одному рухаються водії зеленого та червоного автомобілів.

Смугу червоного автомобіля попереду займає автобус, який здійснив аварійну зупинку. Водій автобуса увімкнув аварійну сигналізацію та виставив трикутний знак аварійної зупинки.

Червоний автомобіль, об'їжджаючи цю перешкоду, опиняється на смузі зустрічного руху, яким прямує зелене авто.

Щоб зрозуміти, як роз’їдуться водії автомобілів, треба звернути увагу на дорожній знак 1.7 "Крутий спуск". Він попереджає про наближення до спуску, на якому діють вимоги розділу 28 правил дорожнього руху.

Читаємо пункт 28.1 ПДР:

"На гірських дорогах і крутих спусках, де зустрічний роз'їзд утруднено, водій транспортного засобу, що рухається на спуск, повинен дати дорогу транспортним засобам, що рухаються вгору".

В зображеній ситуації водій червоного авто рухається вгору, а водій зеленого — на спуск. Отже, останній й має поступитися дорогою.

Правильна відповідь №1

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