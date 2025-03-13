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Тест ПДР на перехресті — хто кому поступається

13 березня 2025 20:40
Валентин Бандура - Редактор
Тестування з ПДР — хто кому поступається на перехресті
Хто останній? Малюнок: "Школа авто"
Валентин Бандура - Редактор

Задача з теми про проїзд перехресть. Кому поступиться водій червоного автомобіля в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "Школа авто".

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Варіанти відповіді

  1. Усім транспортним засобам.
  2. Білому автомобілю.
  3. Мінівену.
  4. Не має поступатися жодній машині.

Розбір задачі

Тест з ПДР: кому поступиться водій червоного авто на перехресті?

На перехресті водій білого автомобіля рухається прямо, а водії мінівена та червоного автомобіля повертають ліворуч.

Перехрестя нерегульоване, але на ньому встановлені знаки пріоритетів 2.3 "Головна дорога" та 7.8 "Напрямок головної дороги". За цими знаками, водій білого автомобіля знаходиться на другорядній дорозі, тому проїде перехрестя останнім.

Водії червоного автомобіля та мінівена перебувають на рівнозначних головних дорогах, а тому розʼїдуться за пунктом 16.12 ПДР:

"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух".

Водій мінівена наближається до водія червоного автомобіля з правого боку, отже, саме він проїде перехрестя першим.

Правильна відповідь №3

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