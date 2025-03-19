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Тестування ПДР — в якому порядку водії проїдуть перехрестя

19 березня 2025 06:45
Валентин Бандура - Редактор
Тест ПДР на нерегульованому перехресті — в якому порядку проїдуть водії
Хто останній? Малюнок: "Школа Авто"
Валентин Бандура - Редактор

Задача з теми про проїзд перехресть. В якому порядку водії транспортних засобів залишать нерегульоване перехрестя у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "Школа Авто".

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Варіанти відповіді

  1. Синій автомобіль, білий, автобус.
  2. Автобус, синій автомобіль, білий.
  3. Синій автомобіль, автобус, білий автомобіль.
  4. Автобус, білий автомобіль, синій.

Розбір завдання

Тест з ПДР: в якому порядку транспортні засоби залишать перехрестя?

На нерегульованому перехресті водій синього автомобіля прямує прямо, а водії автобуса та білого автомобіля мають намір повернути ліворуч. Перед білим автомобілем встановлено знаки 2.3 "Головна дорога" та 7.8 "Напрямок головної дороги".

Згідно зі знаками, водій синього автомобіля знаходиться на другорядній дорозі, тому проїде перехрестя останнім.

На рівнозначних головних дорогах перебувають водії автобуса та білого автомобіля. У таких випадках ПДР вказує застосовувати для роз'їзду правило правої руки.

Читаємо пункт 16.12 ПДР:

"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух".

Автобус наближається до водія білого авто з правого боку, тобто проїде перехрестя першим.

Правильна відповідь №4

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