Тест ПДР на нерегульованому перехресті — в якому порядку проїдуть водії

Хто останній? Малюнок: "Школа Авто"

Задача з теми про проїзд перехресть. В якому порядку водії транспортних засобів залишать нерегульоване перехрестя у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "Школа Авто".

Читайте також:

Варіанти відповіді

Синій автомобіль, білий, автобус. Автобус, синій автомобіль, білий. Синій автомобіль, автобус, білий автомобіль. Автобус, білий автомобіль, синій.

Розбір завдання

На нерегульованому перехресті водій синього автомобіля прямує прямо, а водії автобуса та білого автомобіля мають намір повернути ліворуч. Перед білим автомобілем встановлено знаки 2.3 "Головна дорога" та 7.8 "Напрямок головної дороги".

Згідно зі знаками, водій синього автомобіля знаходиться на другорядній дорозі, тому проїде перехрестя останнім.

На рівнозначних головних дорогах перебувають водії автобуса та білого автомобіля. У таких випадках ПДР вказує застосовувати для роз'їзду правило правої руки.

Читаємо пункт 16.12 ПДР:

"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух".

Автобус наближається до водія білого авто з правого боку, тобто проїде перехрестя першим.

Правильна відповідь №4

Раніше ми пропонували цікаві задачі на знання правил дорожнього руху: