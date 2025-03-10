Підступний тест з ПДР — куди дозволений рух автомобіля

Куди можна? Малюнок: "А ти знаєш ПДР?"

Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку. За якою траєкторією може проїхати водій червоного авто, не порушивши правила, в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "А ти знаєш ПДР?"

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Варіанти відповіді

А. А та Б. Б. В. А та В. В та Б. Усі напрямки дозволені. Усі напрямки заборонені.

Розбір задачі

На перехресті водієві червоного автомобіля запропоновано три варіанти для подальшого руху: прямо (А), праворуч (Б) та ліворуч (В).

На ділянці встановлено знак 5.6 "Кінець дороги з одностороннім рухом", який сигналізує водієві, що за перехрестям починається двосторонній рух.

Таким чином їхати прямо (А) заборонено, адже машина у такому разі опиниться на зустрічній смузі, що є грубим порушенням ПДР.

Щоб повернути праворуч (Б), водій повинен заздалегідь зайняти крайню праву смугу, а він перебуває на лівій.

Читаємо пункт 10.4 ПДР:

"Перед поворотом праворуч та ліворуч, зокрема в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку".

І лише нічого не забороняє та не заважає водієві червоного автомобіля повернути ліворуч (В).

Правильна відповідь №4

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