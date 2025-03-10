Підступний тест з ПДР — куди дозволений рух автомобіля

Хитрий тест ПДР — куди дозволений рух автомобіля
Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку. За якою траєкторією може проїхати водій червоного авто, не порушивши правила, в зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "А ти знаєш ПДР?"
Варіанти відповіді
- А.
- А та Б.
- Б.
- В.
- А та В.
- В та Б.
- Усі напрямки дозволені.
- Усі напрямки заборонені.
Розбір задачі
На перехресті водієві червоного автомобіля запропоновано три варіанти для подальшого руху: прямо (А), праворуч (Б) та ліворуч (В).
На ділянці встановлено знак 5.6 "Кінець дороги з одностороннім рухом", який сигналізує водієві, що за перехрестям починається двосторонній рух.
Таким чином їхати прямо (А) заборонено, адже машина у такому разі опиниться на зустрічній смузі, що є грубим порушенням ПДР.
Щоб повернути праворуч (Б), водій повинен заздалегідь зайняти крайню праву смугу, а він перебуває на лівій.
Читаємо пункт 10.4 ПДР:
"Перед поворотом праворуч та ліворуч, зокрема в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку".
І лише нічого не забороняє та не заважає водієві червоного автомобіля повернути ліворуч (В).
Правильна відповідь №4
Раніше ми пропонували цікаві задачі на знання правил дорожнього руху:
- Тестування ПДР: як проїхати нерегульоване перехрестя?
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