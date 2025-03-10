Тест ПДР на нерегульованому перехресті — хто перший, хто останній

Хто перший? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про проїзд перехресть. Хто проїде перехрестя першим, а хто — останнім в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Читайте також:

Варіанти відповіді

Зелений та червоний автомобілі перші, синій останній. Велосипедист перший, зелений автомобіль останній. Червоний автомобіль перший, зелений останній. Червоний автомобіль перший, велосипедист останній. Зелений автомобіль перший, велосипедист останній. Велосипедист перший, синій автомобіль останній.

Розбір задачі

На нерегульованому перехресті велосипедист, водії червоного та зеленого авто проїжджають прямо, а водій синьої машини повертає ліворуч.

На цьому перехресті порядок руху визначають дорожні знаки. Перед синім авто є два знаки: 2.1 "Дати дорогу" та 7.8 "Напрямок головної дороги".

Вони дають зрозуміти, що головною дорогою рухаються велосипедист та водій червоного автомобіля. А, отже, хтось із них проїде першим.

Другорядною дорогою їдуть водії зеленого та синього авто, тому вони визначатимуть, хто проїде останнім.

Читаємо пункт 16.12 ПДР:

"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов’язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух".

Отже, першим проїде велосипедист, адже він наближається до водія червоного авто з правого боку. За цим же правилом водій зеленої машини пропустить синє авто та перетне перехрестя останнім.

Таким чином, порядок роз'їзду буде таким: велосипедист, червоний автомобіль, синій, зелений .

Правильна відповідь №2

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху: