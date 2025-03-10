Тест ПДД на нерегулируемом перекрестке — кто первый, кто последний

Тестирование ПДД — как проехать нерегулируемый перекресток
Задача по теме о проезде перекрестков. Кто проедет перекресток первым, а кто — последним в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Зеленый и красный автомобили первые, синий последний.
- Велосипедист первый, зеленый автомобиль последний.
- Красный автомобиль первый, зеленый последний.
- Красный автомобиль первый, велосипедист последний.
- Зеленый автомобиль первый, велосипедист последний.
- Велосипедист первый, синий автомобиль последний.
Разбор задачи
На нерегулируемом перекрестке велосипедист, водители красного и зеленого авто проезжают прямо, а водитель синей машины поворачивает налево.
На этом перекрестке порядок движения определяют дорожные знаки. Перед синим авто есть два знака: 2.1 "Уступить дорогу" и 7.8 "Направление главной дороги".
Они дают понять, что по главной дороге движутся велосипедист и водитель красного автомобиля. А, следовательно, кто-то из них проедет первым.
По второстепенной дороге едут водители зеленого и синего авто, поэтому они будут определять, кто проедет последним.
Читаем пункт 16.12 ПДД:
"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".
Следовательно, первым проедет велосипедист, ведь он приближается к водителю красного авто с правой стороны. По этому же правилу водитель зеленой машины пропустит синее авто и пересечет перекресток последним.
Таким образом, порядок разъезда будет таким: велосипедист, красный автомобиль, синий, зеленый.
Правильный ответ №2
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