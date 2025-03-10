Тест ПДД на нерегулируемом перекрестке — кто первый, кто последний

Кто первый? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о проезде перекрестков. Кто проедет перекресток первым, а кто — последним в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Зеленый и красный автомобили первые, синий последний. Велосипедист первый, зеленый автомобиль последний. Красный автомобиль первый, зеленый последний. Красный автомобиль первый, велосипедист последний. Зеленый автомобиль первый, велосипедист последний. Велосипедист первый, синий автомобиль последний.

Разбор задачи

На нерегулируемом перекрестке велосипедист, водители красного и зеленого авто проезжают прямо, а водитель синей машины поворачивает налево.

На этом перекрестке порядок движения определяют дорожные знаки. Перед синим авто есть два знака: 2.1 "Уступить дорогу" и 7.8 "Направление главной дороги".

Они дают понять, что по главной дороге движутся велосипедист и водитель красного автомобиля. А, следовательно, кто-то из них проедет первым.

По второстепенной дороге едут водители зеленого и синего авто, поэтому они будут определять, кто проедет последним.

Читаем пункт 16.12 ПДД:

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".

Следовательно, первым проедет велосипедист, ведь он приближается к водителю красного авто с правой стороны. По этому же правилу водитель зеленой машины пропустит синее авто и пересечет перекресток последним.

Таким образом, порядок разъезда будет таким: велосипедист, красный автомобиль, синий, зеленый .

Правильный ответ №2

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