Коварный тест по ПДД — куда разрешено движение автомобиля

Хитрый тест ПДД — куда разрешено движение автомобиля
Задача по теме о начале движения и изменении его направления. По какой траектории может проехать водитель красного авто, не нарушив правила, в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "А ты знаешь ПДД?"
Варианты ответа
- А.
- А и Б.
- Б.
- В.
- А и В.
- В и Б.
- Все направления разрешены.
- Все направления запрещены.
Разбор задачи
На перекрестке водителю красного автомобиля предложено три варианта для дальнейшего движения: прямо (А), направо (Б) и налево (В).
На участке установлен знак 5.6 "Конец дороги с односторонним движением", который сигнализирует водителю, что за перекрестком начинается двустороннее движение.
Таким образом ехать прямо (А) запрещено, ведь машина в таком случае окажется на встречной полосе, что является грубым нарушением ПДД.
Чтобы повернуть направо (Б), водитель должен заранее занять крайнюю правую полосу, а он находится на левой.
Читаем пункт 10.4 ПДД:
"Перед поворотом направо и налево, в частности в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении".
И только ничего не запрещает и не мешает водителю красного автомобиля повернуть налево (В).
Правильный ответ №4
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