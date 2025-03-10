Коварный тест по ПДД — куда разрешено движение автомобиля

Куда можно? Рисунок: "А ты знаешь ПДД?"

Задача по теме о начале движения и изменении его направления. По какой траектории может проехать водитель красного авто, не нарушив правила, в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "А ты знаешь ПДД?"

Читайте также:

Варианты ответа

А. А и Б. Б. В. А и В. В и Б. Все направления разрешены. Все направления запрещены.

Разбор задачи

На перекрестке водителю красного автомобиля предложено три варианта для дальнейшего движения: прямо (А), направо (Б) и налево (В).

На участке установлен знак 5.6 "Конец дороги с односторонним движением", который сигнализирует водителю, что за перекрестком начинается двустороннее движение.

Таким образом ехать прямо (А) запрещено, ведь машина в таком случае окажется на встречной полосе, что является грубым нарушением ПДД.

Чтобы повернуть направо (Б), водитель должен заранее занять крайнюю правую полосу, а он находится на левой.

Читаем пункт 10.4 ПДД:

"Перед поворотом направо и налево, в частности в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении".

И только ничего не запрещает и не мешает водителю красного автомобиля повернуть налево (В).

Правильный ответ №4

Ранее мы предлагали интересные задачи на знание правил дорожного движения: