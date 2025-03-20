Тест з ПДР про випередження — чи дозволений цей маневр

Чи є порушення? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про розташування транспортних засобів на дорозі. Чи дозволено водію бензовоза виконати задуманий маневр в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Дозволяється. Дозволяється за умови, що авто попереду рухаються зі швидкістю менш як 30 км/год. Забороняється.

Розбір задачі

На ділянці дороги жовтий легковик та синя вантажівка рухаються прямо, а водій бензовоза збирається їх випередити по крайній лівій смузі.

Насамперед треба звернути увагу, що в зображеній ситуації дорога має три смуги для руху в одному напрямку. Чому важлива ця деталь?

Читаємо пункт 11.6 ПДР:

"На дорогах, які мають три та більше смуги для руху в одному напрямку, вантажним автомобілям з дозволеною максимальною масою понад 3,5 т, тракторам, самохідним машинам та механізмам дозволяється виїжджати на крайню ліву смугу лише для повороту ліворуч та розвороту, а у населених пунктах на дорогах з одностороннім рухом, крім цього, — для зупинки зліва, в дозволених випадках, з метою завантаження чи розвантаження".

В зображеній ситуації водій бензовоза збирається повернутися у центральну смугу після випередження й не має жодного наміру повертати ліворуч або розвертатися. Тому, виконуючи випередження, він порушить ПДР.

Правильна відповідь №3

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