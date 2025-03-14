Тест ПДР — розплутайте порядок роз’їзду на прямій дорозі

Хто останній? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку. Хто з водіїв проїде ділянку першим, а хто останнім в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Зелений автомобіль перший, червоний останній. Синій автомобіль перший, зелений останній. Зелений автомобіль перший, синій останній. Червоний автомобіль перший, зелений останній. Синій автомобіль перший, червоний останній. Червоний автомобіль перший, синій останній.

Розбір задачі

По дорозі зелений автомобіль їде прямо, водій червоного авто збирається виконати розворот, а водій синьої машини починає рух з узбіччя.

Спочатку читаємо пункт 10.3 ПДР:

"У разі перестроювання водій повинен дати дорогу транспортним засобам, що рухаються в попутному напрямку по тій смузі, на яку він має намір перестроїтися".

Отже, водій синього автомобіля має поступитися, адже перестроюючись він прагне зайняти смугу, якою вже рухається водій зеленої машини. Таким чином синій автомобіль пропускає зелений.

Водій червоного автомобіля змінює напрямок руху, тому читаємо пункт 10.4 ПДР:

"Водій, що виконує поворот ліворуч або розворот поза перехрестям з відповідного крайнього положення на проїзній частині даного напрямку, повинен дати дорогу зустрічним транспортним засобам, а при виконанні цих маневрів не з крайнього лівого положення на проїзній частині — і попутним транспортним засобам".

Отже, синя машина також поступається зеленому авто, яке очевидно проїде зображену ділянку першим.

Щоб з’ясувати, хто проїде останнім, знову застосуємо пункт 10.4 ПДР, в якому йдеться про обов'язок водія, виконуючи розворот поза перехрестям, поступатися дорогою зустрічному транспортному засобу. Розвертається водій синього авто, тому він зобов’язаний пропустити водія зеленого автомобіля.

Правильна відповідь №1

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