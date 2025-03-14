Тест ПДД — распутайте порядок разъезда на прямой дороге

Кто последний? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о начале движения и изменении его направления. Кто из водителей проедет участок первым, а кто последним в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Зеленый автомобиль первый, красный последний. Синий автомобиль первый, зеленый последний. Зеленый автомобиль первый, синий последний. Красный автомобиль первый, зеленый последний. Синий автомобиль первый, красный последний. Красный автомобиль первый, синий последний.

Разбор задачи

По дороге зеленый автомобиль едет прямо, водитель красного авто собирается выполнить разворот, а водитель синей машины начинает движение с обочины.

Сначала читаем пункт 10.3 ПДД:

"В случае перестроения водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся в попутном направлении по той полосе, на которую он намерен перестроиться".

Следовательно, водитель синего автомобиля должен уступить, ведь перестраиваясь он стремится занять полосу, по которой уже движется водитель зеленой машины. Таким образом синий автомобиль пропускает зеленый.

Водитель красного автомобиля меняет направление движения, поэтому читаем пункт 10.4 ПДД:

"Водитель, выполняющий поворот налево или разворот вне перекрестка из соответствующего крайнего положения на проезжей части данного направления, должен уступить дорогу встречным транспортным средствам, а при выполнении этих маневров не из крайнего левого положения на проезжей части — и попутным транспортным средствам".

Следовательно, синяя машина также уступает зеленому авто, которое очевидно проедет изображенный участок первым.

Чтобы выяснить, кто проедет последним, снова применим пункт 10.4 ПДД, в котором говорится об обязанности водителя, выполняя разворот вне перекрестка, уступать дорогу встречному транспортному средству. Разворачивается водитель синего авто, поэтому он обязан пропустить водителя зеленого автомобиля.

Правильный ответ №1

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