Тест по ПДД про опережение — разрешен ли этот маневр

Есть ли нарушение? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о расположении транспортных средств на дороге. Разрешено ли водителю бензовоза выполнить задуманный маневр в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Разрешается. Разрешается при условии, что авто впереди движутся со скоростью менее 30 км/ч. Запрещается.

Разбор задачи

На участке дороги желтая легковушка и синий грузовик движутся прямо, а водитель бензовоза собирается их опередить по крайней левой полосе.

Прежде всего надо обратить внимание, что в изображенной ситуации дорога имеет три полосы для движения в одном направлении. Почему важна эта деталь?

Читаем пункт 11.6 ПДД:

"На дорогах, имеющих три и более полосы для движения в одном направлении, грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой более 3,5 т, тракторам, самоходным машинам и механизмам разрешается выезжать на крайнюю левую полосу только для поворота налево и разворота, а в населенных пунктах на дорогах с односторонним движением, кроме этого, — для остановки слева, в разрешенных случаях, с целью загрузки или разгрузки".

В изображенной ситуации водитель бензовоза собирается вернуться в центральную полосу после опережения и не имеет никакого намерения поворачивать налево или разворачиваться. Поэтому, выполняя опережение, он нарушит ПДД.

Правильный ответ №3

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