Тест по ПДД про опережение — разрешен ли этот маневр

Тест по ПДД — разрешено ли водителю бензовоза опережение
Задача по теме о расположении транспортных средств на дороге. Разрешено ли водителю бензовоза выполнить задуманный маневр в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Разрешается.
- Разрешается при условии, что авто впереди движутся со скоростью менее 30 км/ч.
- Запрещается.
Разбор задачи
На участке дороги желтая легковушка и синий грузовик движутся прямо, а водитель бензовоза собирается их опередить по крайней левой полосе.
Прежде всего надо обратить внимание, что в изображенной ситуации дорога имеет три полосы для движения в одном направлении. Почему важна эта деталь?
Читаем пункт 11.6 ПДД:
"На дорогах, имеющих три и более полосы для движения в одном направлении, грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой более 3,5 т, тракторам, самоходным машинам и механизмам разрешается выезжать на крайнюю левую полосу только для поворота налево и разворота, а в населенных пунктах на дорогах с односторонним движением, кроме этого, — для остановки слева, в разрешенных случаях, с целью загрузки или разгрузки".
В изображенной ситуации водитель бензовоза собирается вернуться в центральную полосу после опережения и не имеет никакого намерения поворачивать налево или разворачиваться. Поэтому, выполняя опережение, он нарушит ПДД.
Правильный ответ №3
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