Тест ПДД — кто пропустит трамвай на перекрестке

Кто проедет последним? Рисунок: "Школа Авто"

Задача по теме о проезде перекрестков. В каком порядке транспортные средства проедут перекресток в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "Школа Авто".

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Варианты ответа

Трамвай, грузовик, автомобиль. Автомобиль, трамвай, грузовик. Трамвай, автомобиль, грузовик. Автомобиль, грузовик, трамвай.

Разбор задачи

На перекрестке водитель белого автомобиля проезжает прямо, а водители трамвая и грузовика намерены повернуть налево.

Перекресток нерегулируемый, ведь он не оборудован светофорами, но на нем установлены знаки приоритетов.

Многие новички думают, что трамвай всегда имеет преимущество на нерегулируемом перекрестке. Но это касается только равнозначных дорог. В изображенной ситуации водитель трамвая видит перед собой знак 2.1 "Уступить дорогу". То есть он находится на второстепенной дороге, и покинет перекресток последним.

Читаем пункт 16.11 ПДД:

"На перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, которые приближаются к данному перекрестку проезжих частей по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения".

На главной дороге находятся водители легковушки и грузовика.

Грузовик поворачивает налево, а значит должен уступить белому автомобилю, который движется прямо.

Читаем пункт 16.13 ПДД:

"Перед поворотом налево и разворотом водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге во встречном направлении прямо или направо".

Правильный ответ №4

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