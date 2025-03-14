Тест ПДР — хто пропустить трамвай на перехресті

Хто проїде останнім? Малюнок: "Школа Авто"

Задача з теми про проїзд перехресть. В якому порядку транспортні засоби проїдуть перехрестя в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "Школа Авто".

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Варіанти відповіді

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Розбір завдання

На перехресті водій білого автомобіля проїжджає прямо, а водії трамвая та вантажівки мають намір повернути ліворуч.

Перехрестя нерегульоване, адже воно не обладнане світлофорами, але на ньому встановлені знаки пріоритетів.

Багато новачків думають, що трамвай завжди має перевагу на нерегульованому перехресті. Але це стосується лише рівнозначних доріг. В зображеній ситуації водій трамвая бачить перед собою знак 2.1 "Дати дорогу". Тобто він перебуває на другорядній дорозі, й залишить перехрестя останнім.

Читаємо пункт 16.11 ПДР:

"На перехресті нерівнозначних доріг водій транспортного засобу, що рухається другорядною дорогою, повинен дати дорогу транспортним засобам, які наближаються до даного перехрещення проїзних частин по головній дорозі, незалежно від напрямку їх подальшого руху".

На головній дорозі знаходяться водії легковика та вантажівки.

Вантажівка повертає ліворуч, а значить має поступитися білому автомобілю, який рухається прямо.

Читаємо пункт 16.13 ПДР:

"Перед поворотом ліворуч і розворотом водій нерейкового транспортного засобу зобов’язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються рівнозначною дорогою в зустрічному напрямку прямо чи праворуч".

Правильна відповідь №4

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