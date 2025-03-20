Тест ПДД — как правильно съезжать с кругового перекрестка

Как правильно? Рисунок: "Школа Авто"

Задача по теме о начале движения и изменении его направления. По какой траектории водитель может продолжить движение, не создавая аварийной ситуации в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "Школа Авто".

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Варианты ответа

По траекториям 1 и 2. По траектории 2. По траекториям 2 и 3. По всем траекториям.

Разбор задачи

Почти всем известно, что заезжать на круговой перекресток можно с любой полосы. А как насчет выезда с круга?

Вот, что говорят инструкторы автошколы "Джаст":

"Съезжать с кругового перекрестка нужно с крайних внешних полос. Конечно, если нет знаков или разметки, запрещающих это делать или указывающих на другие приоритеты движения".

Водители, которые съезжают с кругового перекрестка со второй-третьей полосы, грубо нарушают правила дорожного движения. Ведь, если на соседней полосе окажется автомобиль, который движется дальше по кругу, случится ДТП.

Когда водитель въезжает на круговой перекресток, то он не совершает маневр поворота, ведь движется по указанию знака 4.10 "Круговое движение", который требует объезда клумбы (центрального островка) в направлении, показанном стрелками на перекрестке с круговым движением. Но, когда он съезжает с круга, то поворачивает направо.

А пункт 10.4 ПДД устанавливает:

"Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении..."

Правильный ответ №3

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