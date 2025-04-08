Экспресс-тест ПДД — кто правильно заезжает на круговое перекресток

Быстрый тест по ПДД — кто правильно заезжает на перекресток
Задача по теме о начале движения и изменении его направления. Кто из водителей авто занял правильную позицию для въезда на круговой перекресток в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал Exist.ua
Варианты ответа
- Водитель белого автомобиля.
- Водитель красного автомобиля.
- Оба водителя.
Разбор задачи
На круговой перекресток, обозначенный знаком 4.10 "Круговое движение", заезжают два транспортных средства. Водитель красного автомобиля пытается попасть на круг с правой полосы, а водитель белого — с левой.
Читаем пункт 10.4 ПДД:
"Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении, кроме случаев, когда осуществляется поворот при въезде на перекресток, где организовано круговое движение".
Таким образом, на круговой перекресток можно заезжать с любой полосы.
Правильный ответ №3
Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:
- Тестирование по ПДД: как авто разъедутся с трамваями?
- Тест ПДД: как правильно съезжать с кругового перекрестка?
Читайте Новини.LIVE!