Экспресс-тест ПДД — кто правильно заезжает на круговое перекресток

Кто прав? Рисунок: Exist.ua

Задача по теме о начале движения и изменении его направления. Кто из водителей авто занял правильную позицию для въезда на круговой перекресток в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал Exist.ua

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Варианты ответа

Водитель белого автомобиля. Водитель красного автомобиля. Оба водителя.

Разбор задачи

На круговой перекресток, обозначенный знаком 4.10 "Круговое движение", заезжают два транспортных средства. Водитель красного автомобиля пытается попасть на круг с правой полосы, а водитель белого — с левой.

Читаем пункт 10.4 ПДД:

"Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении, кроме случаев, когда осуществляется поворот при въезде на перекресток, где организовано круговое движение".

Таким образом, на круговой перекресток можно заезжать с любой полосы.

Правильный ответ №3

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