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Быстрый тест по ПДД — кто правильно заезжает на перекресток

8 апреля 2025 06:45
Валентин Бандура - Редактор
Экспресс-тест ПДД — кто правильно заезжает на круговое перекресток
Кто прав? Рисунок: Exist.ua
Валентин Бандура - Редактор

Задача по теме о начале движения и изменении его направления. Кто из водителей авто занял правильную позицию для въезда на круговой перекресток в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал Exist.ua

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Варианты ответа

  1. Водитель белого автомобиля.
  2. Водитель красного автомобиля.
  3. Оба водителя.

Разбор задачи

Тест з ПДР: хто правильно заїжджає тна перехрестя?

На круговой перекресток, обозначенный знаком 4.10 "Круговое движение", заезжают два транспортных средства. Водитель красного автомобиля пытается попасть на круг с правой полосы, а водитель белого — с левой.

Читаем пункт 10.4 ПДД:

"Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении, кроме случаев, когда осуществляется поворот при въезде на перекресток, где организовано круговое движение".

Таким образом, на круговой перекресток можно заезжать с любой полосы.

Правильный ответ №3

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